  Для Динамо нашли трех кандидатов на место главного тренера
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 18:45
Для Динамо нашли трех кандидатов на место главного тренера

Иван Гецко считает, что клуб должен возглавить кто-то из бывших игроков

ФК Динамо

Бывший футболист сборной Украины, автор первого гола в истории национальной сборной Иван Гецко подобрал идеальных кандидатов на место главного тренера «Динамо».

– Кто был бы идеальным кандидатом на пост тренера «Динамо»?

– В такой ситуации нужен тренер, которого уважают. Есть много специалистов, которые заслуживают большого уважения к себе. Есть Демьяненко, Заваров, Буряк. Есть много людей, которые могли бы более или менее упорядочить команду, – считает Гецко.

Ранее Иван Гецко высказался об Илье Забарном, которого критикуют во Франции.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Иван Гецко назначение тренера Украинская Премьер-лига Анатолий Демьяненко Александр Заваров Леонид Буряк
Дмитрий Олийченко Источник: NV.ua
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad .
Дебил и больше сказать нечего......
Ответить
+6
Alexander Киев
Костюк потужний, залишаємо. Нам він подобається 
Ответить
+2
George Abuladze
Не дай бог,, тоді перша ліга забезпечена
Ответить
+1
RomеоBoss
Знову на сцені тиж самі кандидати! 
Скільки вже цих з "Д" ♥️було і що...
Треба погляд як кажуть з іншого боку,
 Когось з дальнього зарубіжжя! 
З Норвегії! Чомусь у " Шахтаря" вже давно тренерів з 🇺🇦 не беруть у розрахунок!  Мабуть знають щось?
 
Ответить
0
VVO
Чого ж себе не рекомендує? 
Ответить
0
FunnyCat_____
Ваня или тролит или в детстве без шапки наверное в мороз ходил
 хотя Суркис легко может послушать 
Ответить
0
