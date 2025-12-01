Для Динамо нашли трех кандидатов на место главного тренера

Бывший футболист сборной Украины, автор первого гола в истории национальной сборной Иван Гецко подобрал идеальных кандидатов на место главного тренера «Динамо».

– Кто был бы идеальным кандидатом на пост тренера «Динамо»?

– В такой ситуации нужен тренер, которого уважают. Есть много специалистов, которые заслуживают большого уважения к себе. Есть Демьяненко, Заваров, Буряк. Есть много людей, которые могли бы более или менее упорядочить команду, – считает Гецко.

