Для Динамо нашли трех кандидатов на место главного тренера
Иван Гецко считает, что клуб должен возглавить кто-то из бывших игроков
Бывший футболист сборной Украины, автор первого гола в истории национальной сборной Иван Гецко подобрал идеальных кандидатов на место главного тренера «Динамо».
– Кто был бы идеальным кандидатом на пост тренера «Динамо»?
– В такой ситуации нужен тренер, которого уважают. Есть много специалистов, которые заслуживают большого уважения к себе. Есть Демьяненко, Заваров, Буряк. Есть много людей, которые могли бы более или менее упорядочить команду, – считает Гецко.
Ранее Иван Гецко высказался об Илье Забарном, которого критикуют во Франции.
Скільки вже цих з "Д" ♥️було і що...
Треба погляд як кажуть з іншого боку,
Когось з дальнього зарубіжжя!
З Норвегії! Чомусь у " Шахтаря" вже давно тренерів з 🇺🇦 не беруть у розрахунок! Мабуть знають щось?
хотя Суркис легко может послушать