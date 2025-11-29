Тренер Вереса: «Как минимум одна команда наиграла на гол»

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук подвел итоги домашнего матча 14-го тура Украинской Премьер-лиги против львовских «Карпат» (0:0).

– Сегодня седьмая подряд игра в чемпионате без поражений, хорошая серия. Как оцениваете матч и кто, по вашему мнению, был ближе к победе?

– Что касается беспроигрышной серии, это однозначно положительный момент. По игре тяжело сказать, кто был ближе к победе. Моменты были у обеих команд. У кого острее – надо анализировать игру, по горячим следам… Минимум сегодня каждая из команд заслуживала гол, но получилось нулевая ничья.

– В стартовом составе был анонсирован Стамулис. Он получил травму на разминке. Что с ним?

– У нас был тяжелый выезд в Кривой Рог: поле было очень тяжелое, дорога – очень далекая. На самом деле даже Стамулис не восстановился. Травмы у него нет, но есть спазм задней поверхности бедра обеих ног. Поэтому мы рисковали, он хотел играть, но во время разминки почувствовал дискомфорт, и мы сделали замену прямо перед матчем.

– В конце матча были замены: Годя и Корнийчук. Как оцениваете этих игроков? Добавили ли они свежести и агрессии на флангах?

– Что касается Сергея Корнийчука, то игра Сича была очень активной, а Весли уже не успевал в защитных действиях. Мы сделали акцент на том, чтобы нивелировать активность Сича, и Сергей вышел с такой задачей. Мы понимали, что это номинальный защитник, и в атаке теряем. Но нужно было принимать решение – и оно было таким.

По поводу Годи: он уже хорошо себя проявлял, имел минуты в стартовом составе. На мой взгляд, Дмитрий сделал выводы из прошлого, ведь молодые игроки не всегда выбирают правильный путь, и теперь он стал более командным игроком. Это радует, и я надеюсь, что Годя будет прогрессировать дальше. Он вышел качественно, отработал тактически грамотно и агрессивно.

– Впервые после травмы сегодня на поле вышел Денис Ндукве. Как оцениваете его состояние?

– Я искренне рад, что после тяжелой травмы он уже с нами. Мы хотели дать ему больше минут, но на самом деле у него еще есть определенные риски восстановления. Он не полностью восстановился. Не хочу вдаваться в медицинские термины, но врач сказал, что нужно еще время. Однако Денис тренируется в общей группе, поэтому мы дали ему сегодня почувствовать ритм и темп игры. Огромная мотивация, которая у него есть, дала нам возможность немного свободы. Вы видели: могло быть перехватывание. Если бы он не поскользнулся, могла быть результативная акция – и это было бы отличным возвращением для него. Мы рады, что он с нами.

– На «Карпаты» приезжает много болельщиков в Ровно, чтобы поддержать команду. Как это влияет на атмосферу игры?

– Прекрасно, когда трибуны полны болельщиками. Нашей поддержки сегодня было больше, чем у «Карпат», и мы ее чувствовали. Хочу поблагодарить, так как это был наш последний домашний матч перед отпуском. Мы ощущаем поддержку везде и уверен, что ощутим ее и в Житомире, и в Киеве. Спасибо болельщикам, которые сегодня пришли, и тем, кто по каким-то причинам не смог попасть на матч. Сегодня была приятная атмосфера.