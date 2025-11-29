ФОТО. Ламин Ямаль опередил Месси и Роналду в неожиданном рейтинге

2025-й год принес неожиданный поворот в мире футбольного маркетинга. По итогам продаж клубных футболок лидером стал не Месси, не Мбаппе и даже не Роналду – вершину рейтинга занял 18-летний вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль.

Его футболки разошлись рекордным тиражом 1 315 000 штук, опередив абсолютные легенды и самых популярных звезд планеты.

Вот полный рейтинг Score 90: 1) Ламин Ямаль («Барселона») – 1 315 000; 2) Лионель Месси («Интер Майами») – 1 278 000; 3) Роберт Левандовски («Барселона») – 1 110 000; 4) Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») – 1 020 000; 5) Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») – 992 000; 6) Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго») – 975 000; 7) Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 925 000; 8) Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 878 000; 9) Гарри Кейн («Бавария») – 867 000; 10) Родриго («Реал Мадрид») – 798 000.

2025 год окончательно закрепил новый порядок сил в мировом футболе. Поколение Ямаля, Мбаппе и Винисиуса вытесняет легенд, но Месси и Роналду по-прежнему держат невероятный уровень влияния.

Если нынешние тенденции сохранятся, уже в ближайшие сезоны мы можем увидеть смену лиц мировой футбольной индустрии — и Ламин Ямал вполне способен стать её новым символом.