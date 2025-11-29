Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны

В стартовый состав «бланкос» вернется Тибо Куртуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

В воскресенье, 30 ноября, состоится матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Реалом».

Испанские СМИ сообщают, что в стартовый состав мадридцев в этой встрече вернется голкипер Тибо Куртуа, который уже полностью оправился от желудочной инфекции.

Из-за болезни Куртуа был вынужден пропустить поединок Лиги чемпионов, что дало шанс Андрею Лунину провести свой первый матч в сезоне. Украинец воспользовался возможностью на максимум – сделал несколько эффектных сейвов и оставил хорошее впечатление тренерскому штабу.

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа хочет, чтобы один из лидеров «королевского клуба» покинул Мадрид. Куртуа не хочет больше видеть в мадридском клубе бразильского вингера Винисиуса Жуниора.

По теме:
ФОТО. Ламин Ямаль опередил Месси и Роналду в неожиданном рейтинге
Атлетико – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Алавес – 3:1. Дубль Ольмо, как забил Ямаль. Видео голов и обзор
Тибо Куртуа Жирона Реал Мадрид Жирона - Реал Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: Sport.es
