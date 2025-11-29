Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны

В воскресенье, 30 ноября, состоится матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Реалом».

Испанские СМИ сообщают, что в стартовый состав мадридцев в этой встрече вернется голкипер Тибо Куртуа, который уже полностью оправился от желудочной инфекции.

Из-за болезни Куртуа был вынужден пропустить поединок Лиги чемпионов, что дало шанс Андрею Лунину провести свой первый матч в сезоне. Украинец воспользовался возможностью на максимум – сделал несколько эффектных сейвов и оставил хорошее впечатление тренерскому штабу.

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа хочет, чтобы один из лидеров «королевского клуба» покинул Мадрид. Куртуа не хочет больше видеть в мадридском клубе бразильского вингера Винисиуса Жуниора.