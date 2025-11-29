Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 ноября 2025, 17:56 | Обновлено 29 ноября 2025, 17:57
Тайлер Адамс стал автором гола с самого длинного расстояния в сезоне АПЛ

Произошло это в выездном матче Борнмута против Сандерленда

Getty Images/Global Images Ukraine

Американский полузащитник Борнмута Тайлер Адамс стал автором гола с самого длинного расстояния в сезоне АПЛ 2025/26.

Американец забил гол с 43.3 м в выездном матче 13 тура в ворота Сандерленда.

Предыдущее достижение сезона продержалось всего 1 тур.

В 12-м туре игрок Тоттенхэма Ришарлисон забил гол в ворота Арсенала с 35.3м.

Голы с самого длинного расстояния в АПЛ сезона 2025/26

  • 43.3 м – Тайлер Адамс (Борнмут, против Сандерленда)
  • 35.3 м – Ришарлисон (Тоттенхэм Хотспур, против Арсенала)
  • 34.7 м – Маркус Тавернье (Борнмут, против Ноттингем Форест)
  • 32.2 м – Ясин Айяри (Брайтон, против Тоттенхэм Хотспур)
  • 31.9 м – Доминик Собослаи (Ливерпуль, против Арсенала)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
