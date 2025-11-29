Американский полузащитник Борнмута Тайлер Адамс стал автором гола с самого длинного расстояния в сезоне АПЛ 2025/26.

Американец забил гол с 43.3 м в выездном матче 13 тура в ворота Сандерленда.

Предыдущее достижение сезона продержалось всего 1 тур.

В 12-м туре игрок Тоттенхэма Ришарлисон забил гол в ворота Арсенала с 35.3м.

Голы с самого длинного расстояния в АПЛ сезона 2025/26

43.3 м – Тайлер Адамс (Борнмут, против Сандерленда)

35.3 м – Ришарлисон (Тоттенхэм Хотспур, против Арсенала)

34.7 м – Маркус Тавернье (Борнмут, против Ноттингем Форест)

32.2 м – Ясин Айяри (Брайтон, против Тоттенхэм Хотспур)

31.9 м – Доминик Собослаи (Ливерпуль, против Арсенала)