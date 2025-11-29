Тайлер Адамс стал автором гола с самого длинного расстояния в сезоне АПЛ
Произошло это в выездном матче Борнмута против Сандерленда
Американский полузащитник Борнмута Тайлер Адамс стал автором гола с самого длинного расстояния в сезоне АПЛ 2025/26.
Американец забил гол с 43.3 м в выездном матче 13 тура в ворота Сандерленда.
Предыдущее достижение сезона продержалось всего 1 тур.
В 12-м туре игрок Тоттенхэма Ришарлисон забил гол в ворота Арсенала с 35.3м.
Голы с самого длинного расстояния в АПЛ сезона 2025/26
- 43.3 м – Тайлер Адамс (Борнмут, против Сандерленда)
- 35.3 м – Ришарлисон (Тоттенхэм Хотспур, против Арсенала)
- 34.7 м – Маркус Тавернье (Борнмут, против Ноттингем Форест)
- 32.2 м – Ясин Айяри (Брайтон, против Тоттенхэм Хотспур)
- 31.9 м – Доминик Собослаи (Ливерпуль, против Арсенала)
Tyler Adams' goal was scored 43.3 metres from goal.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 29, 2025
It's the furthest out any player has scored from in the Premier League this season, overtaking Richarlison from the north London derby last weekend. pic.twitter.com/xKStJlD3gH
