ВИДЕО. Дячук забил гол, Желизко отдал ассист в матче Лехия – Термалица
Защитник киевского «Динамо» на правах аренды играет в чемпионате Польши
Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук забил первый гол в чемпионате Польши – случилось это в матче «Лехии» и «Термалицы» (5:1, второй тайм).
22-летний футболист, который играет за клуб из Гданьска на правах аренды, удачно сыграл головой в штрафной соперника и переправил мяч в ворота, сделав счет 5:1.
За четыре минуты до этого еще один украинец Иван Желизко записал на свой счет результативную передачу. Оба игрока из Украины вышли в стартовом составе «Лехии».
На скамейке запасных хозяев остались защитник Антон Царенко и форвард Богдан Вьюнник.
