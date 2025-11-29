Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Дячук забил гол, Желизко отдал ассист в матче Лехия – Термалица
Польша
29 ноября 2025, 17:25 | Обновлено 29 ноября 2025, 17:28
Защитник киевского «Динамо» на правах аренды играет в чемпионате Польши

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук забил первый гол в чемпионате Польши – случилось это в матче «Лехии» и «Термалицы» (5:1, второй тайм).

22-летний футболист, который играет за клуб из Гданьска на правах аренды, удачно сыграл головой в штрафной соперника и переправил мяч в ворота, сделав счет 5:1.

За четыре минуты до этого еще один украинец Иван Желизко записал на свой счет результативную передачу. Оба игрока из Украины вышли в стартовом составе «Лехии».

На скамейке запасных хозяев остались защитник Антон Царенко и форвард Богдан Вьюнник.

