Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Верес и Карпаты выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 16:57 | Обновлено 29 ноября 2025, 18:28
Верес и Карпаты выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги

Поединок 14-го тура чемпионата Украины состоится 29 ноября в 18:00 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua. Верес Ровно – Карпаты Львов

В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 29 ноября, сыграют ровенский «Верес» и львовские «Карпаты».

Наставники команд – Олег Шандрук и Владислав Лупашко – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 13-ти туров «Верес» разместился на десятой позиции в турнирной таблице, набрав 17 баллов. В активе «Карпат» – 18 очков, команда занимает девятое место.

Верес: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Смиян, Бойко, Харатин, Тарануха, Шарай, Весли, Айдин

Карпаты: Домчак, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Сыч, Танда, Альварес, Бруниньо, Федор, Игорь Невес, Чачуа

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Верес Карпаты

