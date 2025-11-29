Атлетико Мадрид

29 ноября на Метрополитано пройдет матч 14-го тура Примеры Испании, в котором Атлетико встретится с Овьедо. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда не хочет мириться с тем, что она банально не тянет на тот уровень, на котором находятся Реал с Барселоной. В попытке поравняться с ними, после четвертого места в 2023/2024 (ниже Жироны!) было проведено достаточно активное обновление состава, на которое денег не жалели. Но в итоге просто вернулись на достаточно привычный уровень в виде третьей позиции в Примере.

Сейчас, похоже, реальной задачей будет на ней удержаться еще. Нет, более-менее наладили дела в Лиге чемпионов, где успели пару раз проиграть, но компенсируют это победами в других поединках. В том числе справились в среду с таким сильным соперником, как Интер - вырвали 2:1 голом на 90+ минуте. Но, даже прибавив осенью после не лучшего старта, уже начали отставать от пары привычных лидеров. И, главное, Вильярреал набрал на очко больше, 29 против 28.

Овьедо

Клуб после потери места в Ла Лиге вскоре развалился так, что оказался на грани исчезновения. Его спасли буквально чудом и немалыми усилиями, в последний момент. Но, постепенно вернувшись в Сегунду, футболисты надолго застряли там, годами ничего не показывая. Прорыв мог случиться в позапрошлом сезоне, но тогда все же уступили в решающем раунде плей-офф. Но сейчас получилось выиграть стыковые поединки.

Пока что новичок выглядит в Примере главным аутсайдером. Не помогла ничем тренерская рокировка, когда убрали Пауновича и вернули на пост Карриона. Но вместо импульса, такое впечатление, команду таким образом чуть ли не добили: даже в кубке проиграли Оуренсе, да и в Ла Лиге максимум берут ничьи, как в прошлом туре, когда получилось оформить 0:0 с Райо Вальекано.

Статистика личных встреч

Оба последних официальных матча (2002 и 2023 годов!) выиграл столичный клуб.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для хозяев. Согласимся - аутсайдера они должны обыграть с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,68).