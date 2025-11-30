Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Атлетико победил Овьедо и продолжил свою невероятную серию побед
Испания
Атлетико победил Овьедо и продолжил свою невероятную серию побед

Мадридцы выиграли свой седьмой матч подряд

Атлетико победил Овьедо и продолжил свою невероятную серию побед
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико – Овьедо

29 ноября на стадионе «Метрополитано» состоялся матч 14-го тура Примеры, в котором «Атлетико» принимал «Овьедо».

Хозяева уверенно победили – 2:0, а оба гола на свой счет записал норвежец Александр Серлот, оформив дубль.

В параллельном матче «Атлетик» в Валенсии взял три очка, одолев «Леванте».

Мадридский «Атлетико» продолжает преследовать лидеров Ла Лиги – «Реал» и «Барселону». Команда Хаби Алонсо опережает «матрасников» лишь на одно очко, каталонцы – на три. «Атлетик» пока занимает восьмое место с 20 очками.

Ла Лига. 14-й тур, 29 ноября.

Атлетико – Овьедо – 2:0
Голы: Серлот, 16, 16.

Леванте – Атлетик – 0:2
Голы: Новарро, 3, Уильямс, 44.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Тренер Жироны: «Этот украинец точно не сыграет с Реалом»
Жирона – Реал. Текстовая трансляция матча
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Овьедо Александер Серлот Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао Леванте чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
