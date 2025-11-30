Атлетико победил Овьедо и продолжил свою невероятную серию побед

29 ноября на стадионе «Метрополитано» состоялся матч 14-го тура Примеры, в котором «Атлетико» принимал «Овьедо».

Хозяева уверенно победили – 2:0, а оба гола на свой счет записал норвежец Александр Серлот, оформив дубль.

В параллельном матче «Атлетик» в Валенсии взял три очка, одолев «Леванте».

Мадридский «Атлетико» продолжает преследовать лидеров Ла Лиги – «Реал» и «Барселону». Команда Хаби Алонсо опережает «матрасников» лишь на одно очко, каталонцы – на три. «Атлетик» пока занимает восьмое место с 20 очками.

Ла Лига. 14-й тур, 29 ноября.

Атлетико – Овьедо – 2:0

Голы: Серлот, 16, 16.

Леванте – Атлетик – 0:2

Голы: Новарро, 3, Уильямс, 44.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ