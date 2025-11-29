Где Ярмолюк? Стартовые составы Брентфорда и Бернли на матч Премьер-лиги
Поединок 13-го тура чемпионата Англии состоится 29 ноября в 17:00 по киевскому времени
В субботу, 29 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Бернли».
Команды сыграют на стадионе «Brentford Community Stadium». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных.
«Брентфорд» набрал 16 баллов и разместился на 13-й позиции в турнирной таблице. «Бернли» занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в своем активе десять очков.
Стартовые составы матча Премьер-лиги Брентфорд – Бернли
