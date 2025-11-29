Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где Ярмолюк? Стартовые составы Брентфорда и Бернли на матч Премьер-лиги
Англия
29 ноября 2025, 16:03 |
364
0

Где Ярмолюк? Стартовые составы Брентфорда и Бернли на матч Премьер-лиги

Поединок 13-го тура чемпионата Англии состоится 29 ноября в 17:00 по киевскому времени

29 ноября 2025, 16:03 |
364
0
Где Ярмолюк? Стартовые составы Брентфорда и Бернли на матч Премьер-лиги
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

В субботу, 29 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Бернли».

Команды сыграют на стадионе «Brentford Community Stadium». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных.

«Брентфорд» набрал 16 баллов и разместился на 13-й позиции в турнирной таблице. «Бернли» занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в своем активе десять очков.

Стартовые составы матча Премьер-лиги Брентфорд Бернли

По теме:
Ливерпуль едет в Лондон на матч АПЛ. Последние 5 раз возвращались ни с чем
Фонсека дал совет Мудрику. Украинец не играет из-за допинга
Челси – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брентфорд Бернли Егор Ярмолюк стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Футбол | 29 ноября 2025, 04:05 28
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер

Вернидуба точно не будет

Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Футбол | 29 ноября 2025, 08:15 14
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход

Андрей может перейти в «Интер»

Малиновский попал в десятку интересного рейтинга. Вместе с Месси и Мбаппе
Футбол | 29.11.2025, 15:07
Малиновский попал в десятку интересного рейтинга. Вместе с Месси и Мбаппе
Малиновский попал в десятку интересного рейтинга. Вместе с Месси и Мбаппе
Ковалец пояснил проблемы Динамо в УПЛ: «Он не поможет»
Футбол | 29.11.2025, 10:48
Ковалец пояснил проблемы Динамо в УПЛ: «Он не поможет»
Ковалец пояснил проблемы Динамо в УПЛ: «Он не поможет»
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29.11.2025, 08:44
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 81
Футбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 13
Футбол
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
28.11.2025, 00:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем