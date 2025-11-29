Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
Самба Диалло в прошлом сезоне выступал в чемпионате Израиля за «Хапоэль» Иерусалим
Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Игорь Костюк может реанимировать карьеру сенегальского вингера Самбы Диалло. Об этом сообщил журналист Сергей Тищенко.
По информации источника, когда футболист впервые приехал в расположение «бело-синих», то подхватил коронавирус и выбыл на длительное время, хотя провел всего одну тренировку.
Костюк попросил не прекращать сотрудничество с игроком и оставить легионера в команде. В итоге Диалло стал одним из лидеров U-19 – провел 20 матчей в чемпионате и Юношеской лиге УЕФА, в которых забил 22 гола.
Сенегалец не сумел закрепиться в первой команде и быстро потерял доверие теперь уже бывшего главного тренера Александра Шовковского. За два сезона Диалло провел 17 игр, где записал на свой счет всего один забитый мяч.
В сезоне 2024/25 вингер играл в аренде за израильский «Хапоэль» Иерусалим (19 матчей, 3 гола), однако летом вернулся в расположение «Динамо» и с тех пор на поле не появлялся.
