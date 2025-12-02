Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Футболиста направят в один из учебных центров
В ночь с 27 на 28 ноября сотрудники Печерского РТЦК в Киеве задержали бывшего игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша.
После оформления необходимых процедур футболиста мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. По информации источника, в ближайшее время Гармаша не будут отправлять в зону боевых действий. Сначала его направят в один из учебных центров, где он пройдет курс базовой общевойсковой подготовки, который обычно длится от одного до полутора месяцев.
Ранее нынешний клуб Дениса Гармаша, ФК «Лесное», был исключен из соревнований УАФ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хаби Алонсо не рассчитывает на Лунина
Бывший наставник «Динамо» раскритиковал футболистов клуба за поражение от «Полтавы»