Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 10:25 | Обновлено 02 декабря 2025, 10:26
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию

Футболиста направят в один из учебных центров

УПЛ. Денис Гармаш

В ночь с 27 на 28 ноября сотрудники Печерского РТЦК в Киеве задержали бывшего игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша.

После оформления необходимых процедур футболиста мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. По информации источника, в ближайшее время Гармаша не будут отправлять в зону боевых действий. Сначала его направят в один из учебных центров, где он пройдет курс базовой общевойсковой подготовки, который обычно длится от одного до полутора месяцев.

Ранее нынешний клуб Дениса Гармаша, ФК «Лесное», был исключен из соревнований УАФ.

Динамо Киев Денис Гармаш чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига российско-украинская война мобилизация
Дмитрий Олийченко Источник: Бомбардир
