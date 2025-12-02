Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию

В ночь с 27 на 28 ноября сотрудники Печерского РТЦК в Киеве задержали бывшего игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша.

После оформления необходимых процедур футболиста мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. По информации источника, в ближайшее время Гармаша не будут отправлять в зону боевых действий. Сначала его направят в один из учебных центров, где он пройдет курс базовой общевойсковой подготовки, который обычно длится от одного до полутора месяцев.

Ранее нынешний клуб Дениса Гармаша, ФК «Лесное», был исключен из соревнований УАФ.