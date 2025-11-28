Ващук рассказал о том, как отставка Шовковского повлияет на Динамо

Экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал отставку Александра Шовковского с поста тренера «бело-синих» и то, как это повлияет на команду:

– Как думаете, удастся ли «Динамо» компенсировать очковые потери в чемпионате и все же побороться весной за чемпионство?

– Если откровенно, то даже не знаю. Ситуация у «Динамо» поменялась – сейчас Игорь Костюк будет принимать команду. Сейчас у нас такой чемпионат, что любая команда может стать чемпионом. Это действительно так. А как оно будет – увидим. Хотя футбол – футболом, а мы ведь еще смотрим в окно, учитывая, что у нас за ним происходит. Война пока не останавливается, к чему-то идет. Больше упор делается на этом.

– Обычно когда меняется тренер, то у команды происходит всплеск. Может ли это положительно сказаться на «Динамо»?

– Я думаю, что всплеск обязательно будет. Ведь многие игроки прошли через руки Игоря Костюка, и он их настраивал на взрослый футбол с детства. Этот тренер со своими подопечными имел в своей тренерской работе немало плюсов: каждый год юношеская команда «Динамо» играет в Лиге чемпионов. Это немало значит.