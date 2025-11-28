Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист пролонгировал контракт с автором невероятного гола в Первой лиге
Украина. Первая лига
28 ноября 2025, 13:25 | Обновлено 28 ноября 2025, 13:33
Металлист пролонгировал контракт с автором невероятного гола в Первой лиге

Даниил Приходько подписал новое соглашение с харьковским клубом

ФК Металлист Харьков. Даниил Приходько

Как стало известно Sport.ua, полузащитник Даниил Приходько подписал новое соглашение с харьковским «Металлистом», рассчитанное до 31 декабря 2029 года. Предыдущий контракт игрока действовал до конца текущего сезона.

19-летний Приходько в нынешнем чемпионате Первой лиги провел за «желто-синих» 9 матчей и забил один мяч – ударом через себя в игре 12-го тура с «Подольем» в Хмельницком. Всего на счету воспитанника харьковского футбола 69 матчей и два гола на профессиональном уровне.

Напомним, недавно новый контракт с «Металлистом» (до 2030 года) подписал также капитан сборной Украины U-19 защитник Кирилл Дигтярь.

«Металлист» с 16 очками в 16 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. В воскресенье, 30 ноября, команда Андрея Анищенко сыграет в Ужгороде с «Агробизнесом».

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков продление контракта инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
