Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Левый Берег-2 – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Левый Берег-2
28.11.2025 12:00 – 45+ 0 : 0
Локомотив Киев
Украина. Вторая лига
28 ноября 2025, 13:10
85
0

Левый Берег-2 – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 ноября в 12:00 видеотрансляцию матча 21-го тура Второй лиги

28 ноября 2025, 13:10
85
0
Левый Берег-2 – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Левый Берег

28 ноября в 12:00 проходит матч 21-го тура Второй лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 18-й тур. 28 ноября 2025

12:00. Левый Берег-2 – Локомотив Киев

Обновлено. Начало игры сдвинуто на 12:40 из-за воздушной тревоги

Турнирная таблица

Михалик объяснил, почему Суркис решил назначить Костюка коучем Динамо
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Оболонь – Колос. Текстовая трансляция матча
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
