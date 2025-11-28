28.11.2025 12:00 – 45’+ 0 : 0
Левый Берег-2 – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 ноября в 12:00 видеотрансляцию матча 21-го тура Второй лиги
28 ноября в 12:00 проходит матч 21-го тура Второй лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 18-й тур. 28 ноября 2025
12:00. Левый Берег-2 – Локомотив Киев
Обновлено. Начало игры сдвинуто на 12:40 из-за воздушной тревоги
Турнирная таблица
