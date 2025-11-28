Пенальти и автогол. Локомотив одержал победу над Левым Берегом-2

В пятницу, 28 ноября, во Второй лиге прошел матч 21-го тура. «Локомотив» со счетом 2:0 обыграл «Левый Берег-2».

«Локомотив» открыл счет в начале второго тайма. Алексей Сахненко реализовал пенальти на 51-й минуте.

Вскоре преимущество «Локомотива» увеличилось. На 56-й минуте капитан «Левого Берега-2» Владимир Швец пытался прервать прострел, но отправил мяч в свои ворота.

Благодаря победе, «Локомотив» возглавил турнирную таблицу группы Б. «Колос-2» отстает по дополнительным показателям и имеет матч в запасе.

Вторая лига. 21-й тур, 28 ноября

«Левый Берег-2» Киев – «Локомотив» Киев – 0:2

Голы: Сахненко, 51 (пенальти), Швец, 56 (автогол)

