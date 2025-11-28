Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
«Спасибо легенда, но давно пора». Реакция фанов на увольнение Шовковского

«Динамо» осталось без главного тренера

ФК Динамо. Александр Шовковский

В четверг, 6 ноября, киевское «Динамо» в матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций со счетом 0:2 проиграло кипрскому клубу «Омония». Это поражение привело к увольнению главного тренера киевлян Александра Шовковского.

Результаты команды уже давно не радуют болельщиков «Динамо». В УПЛ киевляне потерпели три поражения подряд и опустились на седьмое место.

В комментариях в соцсетях фаны призывали к отставке Шовковского. Для президента «Динамо» Игоря Суркиса последней каплей стало поражение от «Омонии».

Владік: Я уважаю СаШо как игрока и уважаю как человека, но, как тренер, у него к сожалению ничего не получается… Жаль, что таким образом он испортил себе репутацию.

T: Одно динамовское сердце сменят на другое, без трансферов ничего не меняется. От увольнения СаШо у Суркиса бабок лишних не появится)

Aleksey: Спасибо легенда, но давно пора.

bodko: Надежд было много после победы в чемпионате, но не сложилось.

Маx: Давайте теперь норм тренера.

Igor: Это не тренера нужно менять, а пол команды.

PY: Сделал чемпионами, классно заменил деда, а сейчас уже есть. Все когда-нибудь заканчивают.

Oleksandr: Лучше самому уйти было.

Алексей: Будет смешно, если окажется, что Шовковский был не виноват, и эти футболисты выше головы не прыгнут даже с другим тренером.

Maks Melnyk: Ну, давайте человека поддержим. В любом случае благодарим за чемпионство, легенду клуба и украинский футбол. Надо учиться как тренер и этот этап станет уроком для него. Всего наилучшего.

Динамо Киев Александр Шовковский Лига конференций Омония - Динамо отставка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: Telegram
