«Спасибо легенда, но давно пора». Реакция фанов на увольнение Шовковского
«Динамо» осталось без главного тренера
В четверг, 6 ноября, киевское «Динамо» в матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций со счетом 0:2 проиграло кипрскому клубу «Омония». Это поражение привело к увольнению главного тренера киевлян Александра Шовковского.
Результаты команды уже давно не радуют болельщиков «Динамо». В УПЛ киевляне потерпели три поражения подряд и опустились на седьмое место.
В комментариях в соцсетях фаны призывали к отставке Шовковского. Для президента «Динамо» Игоря Суркиса последней каплей стало поражение от «Омонии».
Владік: Я уважаю СаШо как игрока и уважаю как человека, но, как тренер, у него к сожалению ничего не получается… Жаль, что таким образом он испортил себе репутацию.
T: Одно динамовское сердце сменят на другое, без трансферов ничего не меняется. От увольнения СаШо у Суркиса бабок лишних не появится)
Aleksey: Спасибо легенда, но давно пора.
bodko: Надежд было много после победы в чемпионате, но не сложилось.
Маx: Давайте теперь норм тренера.
Igor: Это не тренера нужно менять, а пол команды.
PY: Сделал чемпионами, классно заменил деда, а сейчас уже есть. Все когда-нибудь заканчивают.
Oleksandr: Лучше самому уйти было.
Алексей: Будет смешно, если окажется, что Шовковский был не виноват, и эти футболисты выше головы не прыгнут даже с другим тренером.
Maks Melnyk: Ну, давайте человека поддержим. В любом случае благодарим за чемпионство, легенду клуба и украинский футбол. Надо учиться как тренер и этот этап станет уроком для него. Всего наилучшего.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник киевского клуба отправлен в отставку вместе с тренерским штабом
Известный полузащитник «горняков» считает, что команде необходимо улучшить реализацию моментов