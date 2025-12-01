Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, что теперь ждет Шовковского?»

Легенда «Динамо» – о будущем украинского тренера

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, что теперь ждет Шовковского?»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Известный в прошлом футболист «Динамо» Виктор Леоненко высказался о будущем украинского тренера Александра Шовковского после ухода из «Динамо».

«Что теперь ждет Шовковского? Наверное, закроется и скажет, что нужно отдохнуть. Будет прятаться! Я это называю – пауза мастера. Вряд ли он будет давать интервью, мы это увидели после Колоса, когда Шовковский не пришел на пресс-конференцию», – сказал Леоненко.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.

