Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо указало на дверь экс-тренеру Шовковского, который в клубе много лет
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 05:02 | Обновлено 29 ноября 2025, 05:41
650
1

Михаил Михайлов также был уволен вместе с наставником киевлян

ФК Динамо. Михаил Михайлов

Вместе с отставкой главного тренера «Динамо» руководство киевлян уволило часть специалистов из его тренерского штаба.

По информации источника, клуб покинул и тренер вратарей «Динамо» Михаил Михайлов, который работает в клубе с 2009 года и успел побывать и непосредственным наставником Александра Шовковского во время его карьеры игрока.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

По теме:
Стало известно, во сколько обошелся Шахтеру форвард Проспер Оба
Александр АНТОНЕНКО: «Мы всегда хотим, чтобы к нам относились справедливо»
Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 14-м туре УПЛ?
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые



Falko
Персонально для невігласа Дмитра Олійника.
Михайло Михайлов працював тренером воротарів у Динамо не із 2009, а із 1993 року. З перервою на 2006-2009 рр., коли він працював на такій самій посаді у збірній.
Ответить
0
