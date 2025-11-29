Динамо указало на дверь экс-тренеру Шовковского, который в клубе много лет

Вместе с отставкой главного тренера «Динамо» руководство киевлян уволило часть специалистов из его тренерского штаба.

По информации источника, клуб покинул и тренер вратарей «Динамо» Михаил Михайлов, который работает в клубе с 2009 года и успел побывать и непосредственным наставником Александра Шовковского во время его карьеры игрока.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.