Лига конференций28 ноября 2025, 09:19
Кауан Элиас обошел Кевина по результативным действиям в евросезоне 2025/26
Гол бразильца помог Шахтеру победить в матче Лиги конференций
Кауан Элиас отметился очередным голом за «Шахтер» в евросезоне 2025/26.
В этот раз он забил в ворота Шемрок Роверс в матче 4-го тура Лиги конференций.
Теперь в активе Элиаса стало 6 результативных действий в евросезоне (5+1), что позволило ему опередить уже не являющегося игроком команды Кевина (5+0) и стать наиболее результативным футболистом горняков.
Результативные действия игроков Шахтера в еврокубковом сезоне 2025/26
- 5+1 – Кауан Эллиас
- 5+0 – Кевин
- 3+5 – Алиссон
- 2+1 – Егор Назарина
- 1+1 – Педриньо
- 1+1 – Артем Бондаренко
- 1+0 – Невертон
- 1+0 – Эгиналду
- 1+0 – Лукас Феррейра
- 1+0 – Педро Энрике
- 1+0 – Лука Мейреллиш
- 1+0 – Валерий Бондарь
- 0+3 – Марлон Гомес
- 0+2 – Винисиус Тобиас
- 0+1 – Изаки
- 0+1 – Ефим Конопля
