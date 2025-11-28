Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Кауан Элиас обошел Кевина по результативным действиям в евросезоне 2025/26

Гол бразильца помог Шахтеру победить в матче Лиги конференций

ФК Шахтер. Кауан Элиас

Кауан Элиас отметился очередным голом за «Шахтер» в евросезоне 2025/26.

В этот раз он забил в ворота Шемрок Роверс в матче 4-го тура Лиги конференций.

Теперь в активе Элиаса стало 6 результативных действий в евросезоне (5+1), что позволило ему опередить уже не являющегося игроком команды Кевина (5+0) и стать наиболее результативным футболистом горняков.

Результативные действия игроков Шахтера в еврокубковом сезоне 2025/26

  • 5+1 – Кауан Эллиас
  • 5+0 – Кевин
  • 3+5 – Алиссон
  • 2+1 – Егор Назарина
  • 1+1 – Педриньо
  • 1+1 – Артем Бондаренко
  • 1+0 – Невертон
  • 1+0 – Эгиналду
  • 1+0 – Лукас Феррейра
  • 1+0 – Педро Энрике
  • 1+0 – Лука Мейреллиш
  • 1+0 – Валерий Бондарь
  • 0+3 – Марлон Гомес
  • 0+2 – Винисиус Тобиас
  • 0+1 – Изаки
  • 0+1 – Ефим Конопля
Екс-игрок Шахтра: «К сожалению, есть вопросы к работе судейской бригады»
Динамо сыграло 5 матчей в евросезоне без забитых мячей. Антирекорд близко
ФЕСЮН: «Пусть на следующий матч мне датчик вешает»
Шемрок Роверс Шахтер Донецк Лига конференций Кауан Элиас Шемрок Роверс - Шахтер статистика
Сергей Турчак
