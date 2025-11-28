Кауан Элиас обошел Кевина по результативным действиям в евросезоне 2025/26

Кауан Элиас отметился очередным голом за «Шахтер» в евросезоне 2025/26.

В этот раз он забил в ворота Шемрок Роверс в матче 4-го тура Лиги конференций.

Теперь в активе Элиаса стало 6 результативных действий в евросезоне (5+1), что позволило ему опередить уже не являющегося игроком команды Кевина (5+0) и стать наиболее результативным футболистом горняков.

Результативные действия игроков Шахтера в еврокубковом сезоне 2025/26