28 ноября 2025, 07:01
0

ФОТО. Вдова Жоты опубликовала новые трогательные снимки с мужем

Руте Кардозу поделилась памятными фото Диогу Жоты с дочерью

ФОТО. Вдова Жоты опубликовала новые трогательные снимки с мужем
Instagram. Руте Кардозу и Диогу Жота с дочерью

Вдова Диогу Жоты, Руте Кардозу, опубликовала трогательную дань памяти своему мужу в честь первого дня рождения их дочери.

Жота погиб в июле в результате автомобильной аварии вместе со своим братом Андре Силвой. Руте осталась с тремя детьми – два сына и дочь.

В среду, в день рождения их младшего ребенка, Руте выложила в Instagram 16 фотографий девочки, и на пяти из них присутствует Жота. На первом снимке Руте и Жота позируют с малышкой на профессиональной фотосессии – родители в розовом, нежно смотрят вниз, держа дочь на руках.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На втором фото Жота обнимает младенца, который широко раскрыл глаза, а на другом кадре звезда «Ливерпуля» несет ребенка в переноске, покидая больницу. Также среди снимков – фото Жоты с малышкой в кафе или ресторане и семейный кадр на «Энфилде» после завоевания «Ливерпулем» чемпионского титула в прошлом сезоне.

Руте подписала публикацию кратко и эмоционально: «Целый год», добавив эмодзи в виде сердца и звезды.

фото Диогу Жота смерть lifestyle Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Португалии по футболу
Максим Лапченко
