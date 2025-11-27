Наставник Омонии рассказал, как удалось победить Динамо в матче ЛК

Главный тренер «Омонии» Хеннинг Берг прокомментировал победу своей команды в матче четвертого тура Лиги конференций, который состоялся 27 ноября. Кипрский клуб одолел киевское «Динамо» со счетом 2:0.

«Мы провели качественный матч. По ходу поединка наша игра становилась лучше. Мы забили два отличных гола. В целом, мы хорошо выступили в этом противостоянии.

Об изменениях в составе: «Думаю, у нас сильный состав. В матче с «Лозанной» мы сделали много изменений. На этот раз их было меньше. У нас очень качественный состав, и мы можем его использовать по назначению.

О действиях команды в обороне: «Защита – ключевой элемент в победе в таких матчах, а мы защищались довольно хорошо».