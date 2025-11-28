Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чернигов – Прикарпатье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Чернигов
29.11.2025 15:00 - : -
Прикарпатье
Украина. Первая лига
28 ноября 2025, 14:23
Чернигов – Прикарпатье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 29 ноября в 11:00 по Киеву

Чернигов – Прикарпатье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Чернигов

В субботу, 29 ноября состоится поединок 18-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Прикарпатье». По киевскому времени игра начнется в 11:00.

Чернигов

Очень непростым кажется сезон для команды-новичка. За 14 игр Первой лиги коллектив набрал только 12 очков, благодаря которым теперь занимает 14-е место и находится в зоне переходных матчей. От безопасной 12 позиции «Чернигов» отделяет 4 очка, однако клуб имеет также 2 игры в запасе.

В Кубке Украины команде удалось выбить «Атлет», «Кривбасс» и «Лесное» и квалифицироваться в 1/4 финала турнира.

Прикарпатье

Гораздо лучше смотрятся ивано-франковцы. После 17 сыгранных туров Первой лиги клуб имеет на балансе 25 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 6 место турнирной таблицы чемпионата. От топ-4 «Прикарпатье» отделяет 8 очков, а от зоны переходных матчей за вылет – 10.

Личные встречи

Команды играли между собой трижды – 2 раза в сезоне Первой лиги 2022/23 и 1 раз в текущем. Обе игры 2023 года завершились победой «Прикарпатья» 2:0, а вот в этом розыгрыше со счетом 3:0 победил «Чернигов».

Интересные факты

  • «Чернигов» не может сохранить ворота сухими уже в течение 6 игр подряд.
  • Только в 1 из предыдущих 8-х поединках «Прикарпатье» было забито менее 2 голов.
  • «Прикарпатье» забило 24 гола в текущем сезоне Первой лиги – 5-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
