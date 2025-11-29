Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чернигов – Прикарпатье – 1:0. Шедевр Мироненко. Видео гола и обзор матча
Первая лига
Чернигов
29.11.2025 11:00 – FT 1 : 0
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
29 ноября 2025, 15:07 |
62
0

Чернигов – Прикарпатье – 1:0. Шедевр Мироненко. Видео гола и обзор матча

Победу «Чернигову» принес гол со штрафного

29 ноября 2025, 15:07 |
62
0
Чернигов – Прикарпатье – 1:0. Шедевр Мироненко. Видео гола и обзор матча
ФК Чернигов

В поединке 18-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» на своем поле принимал «Прикарпатье». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

«Чернигов» открыл счет на 32-й минуте. Дмитрий Мироненко ударом со штрафного отправил мяч в девятку ворот «Прикарпатья».

В начале второго тайма прозвучал сигнал воздушной тревоги. Поединок пришлось прервать на 47-й минуте. Команды покинули поле. К счастью, пауза не затянулась.

В конце матча «Прикарпатье» пыталось спастись от поражения и создало несколько моментов для взятия ворот. Однако игроки «Чернигова» смогли удержать победный результат.

Первая лига. 18-й тур, 29 ноября. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»

ФК «Чернигов» – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 1:0

Гол: Мироненко, 32

Видеозапись матча

Видео гола и обзор матча (ожидается)

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Dmytro Myronenko (Чернигов).
По теме:
Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Нам было психологически тяжело»
Летят в УПЛ. Буковина спокойно выиграла очередной матч Первой лиги
Автор первого гола в истории Украины не верит в Костюка во главе Динамо
Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Футбол | 29 ноября 2025, 08:15 12
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход

Андрей может перейти в «Интер»

Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Футбол | 28 ноября 2025, 17:17 12
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша

Денис был в розыске

Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Футбол | 29.11.2025, 07:53
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Алиу ТИАРЕ: «Два раза в неделю учу украинский язык»
Футбол | 29.11.2025, 12:04
Алиу ТИАРЕ: «Два раза в неделю учу украинский язык»
Алиу ТИАРЕ: «Два раза в неделю учу украинский язык»
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 28.11.2025, 13:17
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 29
Футбол
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 17
Футбол
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 11
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 10
Футбол
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем