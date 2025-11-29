Чернигов – Прикарпатье – 1:0. Шедевр Мироненко. Видео гола и обзор матча

В поединке 18-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» на своем поле принимал «Прикарпатье». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

«Чернигов» открыл счет на 32-й минуте. Дмитрий Мироненко ударом со штрафного отправил мяч в девятку ворот «Прикарпатья».

В начале второго тайма прозвучал сигнал воздушной тревоги. Поединок пришлось прервать на 47-й минуте. Команды покинули поле. К счастью, пауза не затянулась.

В конце матча «Прикарпатье» пыталось спастись от поражения и создало несколько моментов для взятия ворот. Однако игроки «Чернигова» смогли удержать победный результат.

Первая лига. 18-й тур, 29 ноября. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»

ФК «Чернигов» – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 1:0

Гол: Мироненко, 32

Видеозапись матча

Видео гола и обзор матча (ожидается)