Чернигов – Прикарпатье – 1:0. Шедевр Мироненко. Видео гола и обзор матча
Победу «Чернигову» принес гол со штрафного
В поединке 18-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» на своем поле принимал «Прикарпатье». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.
«Чернигов» открыл счет на 32-й минуте. Дмитрий Мироненко ударом со штрафного отправил мяч в девятку ворот «Прикарпатья».
В начале второго тайма прозвучал сигнал воздушной тревоги. Поединок пришлось прервать на 47-й минуте. Команды покинули поле. К счастью, пауза не затянулась.
В конце матча «Прикарпатье» пыталось спастись от поражения и создало несколько моментов для взятия ворот. Однако игроки «Чернигова» смогли удержать победный результат.
Первая лига. 18-й тур, 29 ноября. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»
ФК «Чернигов» – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 1:0
Гол: Мироненко, 32
Видеозапись матча
Видео гола и обзор матча (ожидается)
События матча
