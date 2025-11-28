ФОТО. Брентфорд отметился красивым поступком в отношении Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 ноября 2025, 11:39 |
398
1

Клуб, где играет Егор Ярмолюк, устроил на клубной базе день украинской кухни

ФК Брентфорд

Представитель Английской Премьер-лиги – «Брентфорд» – отметился красивым поступком в отношении Украины.

«Пчелы» сделали тематический обед на клубной базе, где игроки, тренерский штаб и весь персонал команды могли попробовать блюда украинской кухни. Соответствующие фото были опубликованы в социальных сетях «Брентфорда».

«Смачного! Егор Ярмолюк привнес вкус Украины на тренировочной базе Jersey Road для нашего нового тематического обеда», – сообщила пресс-служба английского клуба.

Полузащитник сборной Украины Ярмолюк перебрался в Премьер-лигу из «Днепра-1» в июле 2022 года за 1,5 млн евро. В нынешнем сезоне Егор провел 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

«Брентфорд» набрал 16 баллов и разместился на 13-й позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче, который состоится 29 ноября, подопечные Кита Эндрюса сыграют против «Бернли».

ФОТО. День украинской кухни на клубной базе Брентфорда

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брентфорд Егор Ярмолюк фото
Николай Тытюк Источник: ФК Брентфорд
