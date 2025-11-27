Экс-игрок Динамо: Футболистам киевлян пора уже позаботиться о своем имидже

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
27 ноября 2025, 17:03 | Обновлено 27 ноября 2025, 17:10
0

Бессмертный уверен в победе Динамо

ФК Динамо Киев

Бывший защитник «Динамо» Анатолий Бессмертный эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на очередной поединок подопечных Александра Шовковского в основном раунде Лиги конференций с кипрской «Омонией».

«В последнее время в сторону динамовцев было выпущено немало критических стрел. Вероятно, справедливо, потому что они резко притормозили на внутренней арене. Однако у киевлян еще есть шанс реабилитироваться благодаря победам в Лиге конференций. А то, что кипрские команды в текущем сезоне на подъеме, должно служить динамовцам дополнительным стимулом продемонстрировать свои лучшие качества. Киевлянам следует помнить, честь какого прославленного клуба они защищают и, наконец, позаботиться о его имидже. И их не должны пугать серьезные кадровые потери. У «Динамо» достаточно квалифицированных исполнителей с большим международным опытом.

Думаю, что сегодня подопечные Александра Шовковского не разочаруют и выиграют 2:0, именно благодаря максимальной мотивации.

Анатолий Бессмертный инсайд Динамо Киев Омония - Динамо Лига конференций
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
