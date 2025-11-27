Айнтрахт и Ливерпуль вошли в тройку худших команд сезона в топ-5 лигах

После очередного тура Лиги чемпионов немецкий Айнтрахт и английский Ливерпуль вышли в «лидеры» сезона среди команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству пропущенных мячей во всех турнирах.

Айнтрахт, проиграв дома Аталанте со счетом 0:3, имеет в своем пассиве 37 пропущенных голов, что является наихудшим показателем среди всех клубов ведущих лиг.

Ливерпуль, потерпев домашнее поражение от ПСВ со счетом 1:4, вышел на третье место в данном «рейтинге» с 34 пропущенными мячами.

На первое место в этом печальном рейтинге сегодня может выйти Ницца, играющая выездной матч Лиги Европы против Порту. Сейчас французы на втором месте, имея в пассиве 36 пропущенных голов.

Напомним, что Ницца не может победить в еврокубках уже 16 матчей подряд.

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах