  4. Айнтрахт и Ливерпуль вошли в тройку худших команд сезона в топ-5 лигах
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 13:37 | Обновлено 27 ноября 2025, 13:38
Сегодня Ницца может превзойти «достижение» немецкой и английской команды

Getty Images/Global Images Ukraine

После очередного тура Лиги чемпионов немецкий Айнтрахт и английский Ливерпуль вышли в «лидеры» сезона среди команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству пропущенных мячей во всех турнирах.

Айнтрахт, проиграв дома Аталанте со счетом 0:3, имеет в своем пассиве 37 пропущенных голов, что является наихудшим показателем среди всех клубов ведущих лиг.

Ливерпуль, потерпев домашнее поражение от ПСВ со счетом 1:4, вышел на третье место в данном «рейтинге» с 34 пропущенными мячами.

На первое место в этом печальном рейтинге сегодня может выйти Ницца, играющая выездной матч Лиги Европы против Порту. Сейчас французы на втором месте, имея в пассиве 36 пропущенных голов.

Напомним, что Ницца не может победить в еврокубках уже 16 матчей подряд.

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 37 – Айнтрахт
  • 36 – Ницца
  • 34 – Ливерпуль
  • 33 – Вулверхэмптон
  • 33 – Монако
  • 30 – Мец
  • 28 – Вест Хэм Юнайтед
  • 28 – Ноттингем Форест
  • 27 – Лорьян
  • 27 – Хайденхайм
Лига чемпионов Ливерпуль Айнтрахт Франкфурт Ницца статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
