Айнтрахт и Ливерпуль вошли в тройку худших команд сезона в топ-5 лигах
Сегодня Ницца может превзойти «достижение» немецкой и английской команды
После очередного тура Лиги чемпионов немецкий Айнтрахт и английский Ливерпуль вышли в «лидеры» сезона среди команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству пропущенных мячей во всех турнирах.
Айнтрахт, проиграв дома Аталанте со счетом 0:3, имеет в своем пассиве 37 пропущенных голов, что является наихудшим показателем среди всех клубов ведущих лиг.
Ливерпуль, потерпев домашнее поражение от ПСВ со счетом 1:4, вышел на третье место в данном «рейтинге» с 34 пропущенными мячами.
На первое место в этом печальном рейтинге сегодня может выйти Ницца, играющая выездной матч Лиги Европы против Порту. Сейчас французы на втором месте, имея в пассиве 36 пропущенных голов.
Напомним, что Ницца не может победить в еврокубках уже 16 матчей подряд.
Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 37 – Айнтрахт
- 36 – Ницца
- 34 – Ливерпуль
- 33 – Вулверхэмптон
- 33 – Монако
- 30 – Мец
- 28 – Вест Хэм Юнайтед
- 28 – Ноттингем Форест
- 27 – Лорьян
- 27 – Хайденхайм
Liverpool's defence this season 🤦♂️ pic.twitter.com/ahMWQeC6rZ— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) November 27, 2025
