16 матчей без побед. Сможет ли Ницца сломать неприятную серию?
В последний раз французский клуб побеждал еще в марте 2023 года
Сегодня состоится матч 5-го тура Лиги Европы между Порту и Ниццей, который станет очередной попыткой французского клуба прервать свою длинную безвыигрышную серию в еврокубках.
Уже 16 матчей Ницца не может одержать хотя бы одну победу. В активе французов всего 4 ничьи в этих поединках.
В последний раз Ницца побеждала в еврокубках еще в марте 2023, в матче 1/8 финала Лиги конференций против Шерифа (3:1).
Безвыигрышная серия Ниццы в еврокубках (16)
- 2023: ЛК, Базель – Ницца – 2:2
- 2023: ЛК, Ницца – Базель – 1:2
- 2024: ЛЕ, Ницца – Реал Сосьедад – 1:1
- 2024: ЛЕ, Лацио – Ницца – 4:1
- 2024: ЛЕ, Ференцварош – Ницца – 1:0
- 2024: ЛЕ, Ницца – Твенте – 2:2
- 2024: ЛЕ, Ницца – Рейнджерс – 1:4
- 2024: ЛЕ, Юнион Сен-Жилуаз – Ницца – 2:1
- 2025: ЛЕ, Эльфсборг – Ницца – 1:0
- 2025: ЛЕ, Ницца – Буде-Глимт – 1:1
- 2025: ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
- 2025: ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0
- 2025: ЛЕ, Ницца – Рома – 1:2
- 2025: ЛЕ, Фенербахче – Ницца – 2:1
- 2025: ЛЕ, Сельта – Ницца – 2:1
- 2025: ЛЕ, Ницца – Фрайбург – 1:3
🚨 C'EST FINI ! L'OGC NICE CONCÈDE UNE NOUVELLE DÉFAITE EN EUROPA LEAGUE !— Actu Foot (@ActuFoot_) November 6, 2025
𝗡𝗜𝗖𝗘 𝗡’𝗔 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗚𝗔𝗚𝗡𝗘́ 𝗗𝗘𝗣𝗨𝗜𝗦 𝟭𝟲 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗦 𝗘𝗡 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗’𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 ! 🥶❌
❌ 𝗗𝗘́𝗙𝗔𝗜𝗧𝗘 vs Fribourg (3-1)
❌ 𝗗𝗘́𝗙𝗔𝗜𝗧𝗘 vs Celta Vigo (2-1)
❌ 𝗗𝗘́𝗙𝗔𝗜𝗧𝗘 vs… pic.twitter.com/KQnD1XeMVJ
