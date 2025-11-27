16 матчей без побед. Сможет ли Ницца сломать неприятную серию?

Сегодня состоится матч 5-го тура Лиги Европы между Порту и Ниццей, который станет очередной попыткой французского клуба прервать свою длинную безвыигрышную серию в еврокубках.

Уже 16 матчей Ницца не может одержать хотя бы одну победу. В активе французов всего 4 ничьи в этих поединках.

В последний раз Ницца побеждала в еврокубках еще в марте 2023, в матче 1/8 финала Лиги конференций против Шерифа (3:1).

Безвыигрышная серия Ниццы в еврокубках (16)

2023: ЛК, Базель – Ницца – 2:2

2023: ЛК, Ницца – Базель – 1:2

2024: ЛЕ, Ницца – Реал Сосьедад – 1:1

2024: ЛЕ, Лацио – Ницца – 4:1

2024: ЛЕ, Ференцварош – Ницца – 1:0

2024: ЛЕ, Ницца – Твенте – 2:2

2024: ЛЕ, Ницца – Рейнджерс – 1:4

2024: ЛЕ, Юнион Сен-Жилуаз – Ницца – 2:1

2025: ЛЕ, Эльфсборг – Ницца – 1:0

2025: ЛЕ, Ницца – Буде-Глимт – 1:1

2025: ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2

2025: ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0

2025: ЛЕ, Ницца – Рома – 1:2

2025: ЛЕ, Фенербахче – Ницца – 2:1

2025: ЛЕ, Сельта – Ницца – 2:1

2025: ЛЕ, Ницца – Фрайбург – 1:3