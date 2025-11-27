Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Баварии назвал самого сильного соперника в сезоне: «Это не Арсенал»
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 15:34 | Обновлено 27 ноября 2025, 15:39
338
0

Лидер Баварии назвал самого сильного соперника в сезоне: «Это не Арсенал»

Киммих выделил ПСЖ

27 ноября 2025, 15:34 | Обновлено 27 ноября 2025, 15:39
338
0
Лидер Баварии назвал самого сильного соперника в сезоне: «Это не Арсенал»
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер Баварии Йозуа Киммих считает, что самым сложным соперником команды в сезоне был ПСЖ, а не Арсенал, которому мюнхенцы вчера проиграли в Лиге чемпионов.

«Я не думаю, что Арсенал был нашим сильнейшим соперником в этом сезоне. Это не так. С ПСЖ было сложнее. Их назову самым тяжелым оппонентом, учитывая их стиль игры. Арсенал совсем другой».

«Они полагаются на стандарты, на забросы мяча вперед. С ПСЖ было больше футбола. Но Арсенал заслужил победу», – сказал Киммих.

Бавария проиграла со счетом 1:3.

По теме:
Венсан Компани провел 75 матчей во главе Баварии. Какой результат?
Лидер Арсенала пояснил безумную победу над Баварией в Лиге чемпионов
Томас ФРАНК: «Я очень доволен игрой»
Йозуа Киммих Бавария ПСЖ Арсенал Лондон Бундеслига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Футбол | 27 ноября 2025, 06:55 0
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба

Хаби не хочет видеть в команде Дани Себальоса

Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Футбол | 27 ноября 2025, 08:55 3
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное

Аргентинец мог вернуться в «Барселону»

Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Футбол | 27.11.2025, 08:10
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
«Это сложно». Караваев рассказал, что Ребров привнес в сборную Украины
Футбол | 27.11.2025, 13:32
«Это сложно». Караваев рассказал, что Ребров привнес в сборную Украины
«Это сложно». Караваев рассказал, что Ребров привнес в сборную Украины
Шемрок Роверс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 27.11.2025, 13:16
Шемрок Роверс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шемрок Роверс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
25.11.2025, 08:43 19
Футбол
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
27.11.2025, 05:05 3
Бокс
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 6
Футбол
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
26.11.2025, 23:27
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем