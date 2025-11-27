Лига чемпионов27 ноября 2025, 15:34 | Обновлено 27 ноября 2025, 15:39
Лидер Баварии назвал самого сильного соперника в сезоне: «Это не Арсенал»
Киммих выделил ПСЖ
27 ноября 2025, 15:34 | Обновлено 27 ноября 2025, 15:39
Лидер Баварии Йозуа Киммих считает, что самым сложным соперником команды в сезоне был ПСЖ, а не Арсенал, которому мюнхенцы вчера проиграли в Лиге чемпионов.
«Я не думаю, что Арсенал был нашим сильнейшим соперником в этом сезоне. Это не так. С ПСЖ было сложнее. Их назову самым тяжелым оппонентом, учитывая их стиль игры. Арсенал совсем другой».
«Они полагаются на стандарты, на забросы мяча вперед. С ПСЖ было больше футбола. Но Арсенал заслужил победу», – сказал Киммих.
Бавария проиграла со счетом 1:3.
