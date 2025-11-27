Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Бетис
27.11.2025 22:00 - : -
Утрехт
Лига Европы
Бетис – Утрехт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 27 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Бетис – Утрехт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
27 ноября на Картуха пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Бетис встретится с Утрехтом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бетис

Команда достаточно давно демонстрировала немалые амбиции. Но, по сути, только после того, как получилось вернуть в испанский футбол Пеллегрини, получилось как-то реализовывать эти задачи. В том числе в прошлом сезоне, удачно арендовав Антони у Манчестер Юнайтед, получилось и шестое место в Примере взять, и в Лиге конференций стать финалистом. Сейчас, в дэдлайн договорившись с МЮ по бразильцу, удается держаться на внутренней арене немного выше, на пятой позиции.

Вернувшись в Лигу Европы, испанцы там показали достаточно уверенный старт. С Ноттингем Форест и Генком в гостях сводили встречи вничью. При этом у Лудогорца и Лиона получалось выигрывать, оба раза по 2:0. Так что мало сомнений в том, что получиться досрочно застолбить за собой место в плей-офф турнира.

Утрехт

Клуб понимает, что не может всерьез конкурировать с тройкой местных грандов. В прошлом сезоне были надежды навязать борьбу за третье место Фейеноорду, но после возвращения в Роттердам ван Перси его новые подопечные оторвались от соперника. Сейчас есть проблемы у Утрехта, но, во-первых, при этом прибавил АЗ. Во-вторых, сами подопечные Рона Янса не так уж и хороши, и из-за ряда осечек остаются в рамках пелотона конкурентов.

При этом в Лиге Европы голландцы отлично прошли квалификацию. Они только выигрывали летом у Шерифа и Серветтом, да и со Зриньски все решили уже в Боснии, победив 2:0, так что ничья дома была удовлетворительным результатом. Но осенью, в основном раунде, проиграли кряду Лиону, Бранну и Фрайбургу. И только потом, с Порту, все-таки забили, в итоге закончив ничьей 1:1.

Статистика личных встреч

Впервые эти голландцы приедут в Севилью на футбольный матч.

Прогноз

Букмекерские конторы уверенны в легкой победе испанцев. Согласимся и поставим на них при форе 1,5 забитых гола (коэффициент - 1,95).

Бетис
27 ноября 2025 -
22:00
Утрехт
