Уникальная серия Мартинелли продолжается. Игрок забил, Арсенал не проиграл

Габриэл Мартинелли довел до 50 свою уникальную голевую серию за Арсенал.

Бразилец никогда не проигрывал матчи за «канониров» во всех турнирах, в которых он забивал голы.

Свой юбилейный матч серии Мартинелли провел в 5 туре Лиги чемпионов, в котором Арсенал дома победил Баварию со счетом 3:1.

Бразилец забил третий гол лондонцев в этой игре.

Серия Мартинелли теперь состоит из 50 поединков во всех турнирах: 41 победа и 9 ничьих.