Уникальная серия Мартинелли продолжается. Игрок забил, Арсенал не проиграл
Бразилец никогда не проигрывал матчи, в которых отмечался голами за «канониров»
Габриэл Мартинелли довел до 50 свою уникальную голевую серию за Арсенал.
Бразилец никогда не проигрывал матчи за «канониров» во всех турнирах, в которых он забивал голы.
Свой юбилейный матч серии Мартинелли провел в 5 туре Лиги чемпионов, в котором Арсенал дома победил Баварию со счетом 3:1.
Бразилец забил третий гол лондонцев в этой игре.
Серия Мартинелли теперь состоит из 50 поединков во всех турнирах: 41 победа и 9 ничьих.
