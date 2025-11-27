Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Уникальная серия Мартинелли продолжается. Игрок забил, Арсенал не проиграл
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 09:49 | Обновлено 27 ноября 2025, 09:50
Уникальная серия Мартинелли продолжается. Игрок забил, Арсенал не проиграл

Бразилец никогда не проигрывал матчи, в которых отмечался голами за «канониров»

27 ноября 2025, 09:49 | Обновлено 27 ноября 2025, 09:50
Уникальная серия Мартинелли продолжается. Игрок забил, Арсенал не проиграл
Габриэл Мартинелли довел до 50 свою уникальную голевую серию за Арсенал.

Бразилец никогда не проигрывал матчи за «канониров» во всех турнирах, в которых он забивал голы.

Свой юбилейный матч серии Мартинелли провел в 5 туре Лиги чемпионов, в котором Арсенал дома победил Баварию со счетом 3:1.

Бразилец забил третий гол лондонцев в этой игре.

Серия Мартинелли теперь состоит из 50 поединков во всех турнирах: 41 победа и 9 ничьих.

Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
