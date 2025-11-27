Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 05:35 |
Тренер не ищет оправданий

Компани прокомментировал поражение Баварии от Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение от «Арсенала» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

«В футболе каждая команда может проиграть. Мы неплохо начали первый тайм, но затем пропустили со стандарта. Тем не менее, нам удалось вернуть импульс и сравнять счет.

В перерыве я был уверен, что мы можем победить, если будем продолжать в том же духе. Но во втором тайме мы не смогли найти свой ритм. «Арсенал» решил исход встречи – они очень хорошо контролировали игру и использовали мелкие моменты себе на пользу.

Я не ищу оправданий. Нужно признать, что «Арсенал» был сильнее. Нам предстоит показать себя в субботу. Я чувствую, что ребята уже ждут следующей игры.

Судьба Лиги чемпионов сегодня не была решена. Мы ничего не потеряли, но должны сделать выводы и убедиться, что в решающие моменты в марте и апреле этот матч сыграет для нас роль», – сказал Компани.

29 ноября «Бавария» примет «Санкт-Паули» в 12-м туре Бундеслиги.

Бавария Арсенал Лондон Венсан Компани Лига чемпионов Бундеслига
Михаил Олексиенко Источник: Bayern & Germany
