Компани прокомментировал поражение Баварии от Арсенала
Тренер не ищет оправданий
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение от «Арсенала» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3).
«В футболе каждая команда может проиграть. Мы неплохо начали первый тайм, но затем пропустили со стандарта. Тем не менее, нам удалось вернуть импульс и сравнять счет.
В перерыве я был уверен, что мы можем победить, если будем продолжать в том же духе. Но во втором тайме мы не смогли найти свой ритм. «Арсенал» решил исход встречи – они очень хорошо контролировали игру и использовали мелкие моменты себе на пользу.
Я не ищу оправданий. Нужно признать, что «Арсенал» был сильнее. Нам предстоит показать себя в субботу. Я чувствую, что ребята уже ждут следующей игры.
Судьба Лиги чемпионов сегодня не была решена. Мы ничего не потеряли, но должны сделать выводы и убедиться, что в решающие моменты в марте и апреле этот матч сыграет для нас роль», – сказал Компани.
29 ноября «Бавария» примет «Санкт-Паули» в 12-м туре Бундеслиги.
