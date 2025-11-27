ДЕВУШКА ДНЯ. Клаудия Родригес – вдохновение Кукурельи, «съевшего» Ямаля

Пока футбольный мир обсуждает, как Марк Кукурелья уничтожил Ламина Ямаля на своем фланге и стал лучшим игроком матча «Челси» – «Барселона», в соцсетях не меньше внимания получает его возлюбленная Клаудия Родригес.

Сегодня она заслуженно становится героиней рубрики «Девушка дня».

Клаудия – не просто жена футболиста. Это яркая, стильная и успешная женщина, сумевшая превратить семейную историю Кукурельи в бренд. Пара познакомилась в Барселоне в 2018 году, затем переехала в Мадрид, а сейчас живет в Лондоне, где Марк выступает за «Челси».

У пары трое детей: Матео, родившийся в 2019 году, Рио, появившийся на свет в 2021-м, и Белла, которая стала их первой дочерью в 2023-м.

Семья не скрывает реальных житейских испытаний. Особое внимание привлек их откровенный рассказ о диагнозе аутизма у старшего сына, что вызвало огромную поддержку фанатов.

Клаудия ведет стильные соцсети, задает тренды среди футбольных WAGs и развивает собственные проекты, включая детскую линейку Elevenmia. Она неизменно поддерживает Марка на матчах и превращает их семью в полноценный lifestyle-проект. Ее фотографии, образы и кадры со стадиона собирают тысячи реакций.

У Клаудии гармонично сочетаются стиль, эмоции и характер. Пока Кукурелья на поле разбирается с соперниками, Клаудия уверенно покоряет внимание публики. Она уже стала настоящей королевой трибун.