ФОТО. 12-летний форвард Барсы подписал контракт с Nike. Он забил 145 голов

Дестини Косисо уже сотрудничает с Пини Захави

ФОТО. 12-летний форвард Барсы подписал контракт с Nike. Он забил 145 голов
Instagram. Дестини Косисо

Ведущий футбольный агент Пини Захави прокомментировал участие своей компании Gol International в коммерческой сделке между Nike и 12-летним нападающим академии «Барселоны» Дестини Косисо.

Агент заявил, что подобные соглашения с детьми – обычная практика в мировом футболе.

По правилам ФИФА, агенты не могут подписывать игроков до 16 лет на контракты о представительстве, однако ничто не запрещает консультировать семьи по коммерческим сделкам. Этим и занялось агентство Захави.

Косисо недавно заключил личный контракт с Nike. В прошлом сезоне он забил 145 голов в 52 матчах за Ла Масию, что привлекло внимание спортивного бренда. Захави подчеркнул, что его компания не получает денег от сделки и лишь помогает семье: «Так строятся контакты на будущее».

Nike регулярно сотрудничает с талантливыми детьми: в восемь лет подобные контракты с Nike подписали Кауан Базиле, в девять – Шейн Клюйверт, а Неймар получил свой первый контракт с брендом в 13 лет.

ФИФА, «Барселона» и Nike отказались комментировать детали соглашения.

Максим Лапченко Источник: The Times
