Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ливерпуль в 3-м матче подряд пропустил 3+ гола. Когда такое было?
Англия
27 ноября 2025, 01:52
Ливерпуль в 3-м матче подряд пропустил 3+ гола. Когда такое было?

В этот раз красные проиграли дома ПСВ в Лиге чемпионов

Ливерпуль в 3-м матче подряд пропустил 3+ гола. Когда такое было?
Ливерпуль пропустил 3+ гола в трех матчах подряд во всех турнирах.

На этот раз «красные» проиграли дома ПСВ со счетом 1:4 в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

Ливерпуль пропустил 3+ гола в трех матчах подряд во всех турнирах впервые с сентября 1992 года.

До матча против ПСВ «красные» проиграли в АПЛ дома Ноттингем Форест (0:3) и на выезде Манчестер Сити (0:3).

«Возможно, это отличные сейвы». Трубин – про свою игру в матче с Аяксом
АРТЕТА: «Мы показали футбол иного уровня в матче с Баварией»
Катастрофа Ливерпуля: такой серии не было больше 70 лет
