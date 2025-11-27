Ливерпуль в 3-м матче подряд пропустил 3+ гола. Когда такое было?
В этот раз красные проиграли дома ПСВ в Лиге чемпионов
Ливерпуль пропустил 3+ гола в трех матчах подряд во всех турнирах.
На этот раз «красные» проиграли дома ПСВ со счетом 1:4 в матче 5-го тура Лиги чемпионов.
Ливерпуль пропустил 3+ гола в трех матчах подряд во всех турнирах впервые с сентября 1992 года.
До матча против ПСВ «красные» проиграли в АПЛ дома Ноттингем Форест (0:3) и на выезде Манчестер Сити (0:3).
3 - Liverpool have conceded 3+ goals in three consecutive games in all competitions for the first time since September 1992. Porous. pic.twitter.com/WkHecvZ7qO— OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2025
