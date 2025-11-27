Ливерпуль в 3-м матче подряд пропустил 3+ гола. Когда такое было?

Ливерпуль пропустил 3+ гола в трех матчах подряд во всех турнирах.

На этот раз «красные» проиграли дома ПСВ со счетом 1:4 в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

Ливерпуль пропустил 3+ гола в трех матчах подряд во всех турнирах впервые с сентября 1992 года.

До матча против ПСВ «красные» проиграли в АПЛ дома Ноттингем Форест (0:3) и на выезде Манчестер Сити (0:3).