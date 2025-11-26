Донецкий Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой в Ирландии. 27 ноября в 22:00 пройдет матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.

В ирландском Дублине на стадионе Талла сыграют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер. Горняки имеют 6 очков из 10 и занимают 10-е место среди 36 команд.

26 ноября, накануне выездного матча Лиги конференций УЕФА с «Шемроком», футболисты «Шахтера» провели тренировку на поле стадиона «Талла» в Дублине, где состоится противостояние.

Первые 15 минут сессии горняков, как это предусматривает регламент УЕФА, были доступны журналистам. Представители СМИ могли наблюдать разминку и работу команды с мячом. Далее занятие продолжилось в закрытом формате: оранжево-черные поработали над коротким и средним прядем, провели серию игровых упражнений, а под завершение оттачивали удары по воротам. В общей сложности тренировка длилась около 1 часа.

Матч 4-го тура основного этапа Лиги конференций УЕФА «Шемрок» – «Шахтер» состоится в четверг, 27 ноября, на стадионе «Талла» в Дублине (Ирландия). Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой в Ирландии