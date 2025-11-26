Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой в Ирландии
Лига конференций
26 ноября 2025, 23:34 | Обновлено 26 ноября 2025, 23:37
171
0

27 ноября в 22:00 в Лиге конференций сыграют Шемрок Роверс и Шахтер

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой в Ирландии. 27 ноября в 22:00 пройдет матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.

В ирландском Дублине на стадионе Талла сыграют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер. Горняки имеют 6 очков из 10 и занимают 10-е место среди 36 команд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

26 ноября, накануне выездного матча Лиги конференций УЕФА с «Шемроком», футболисты «Шахтера» провели тренировку на поле стадиона «Талла» в Дублине, где состоится противостояние.

Первые 15 минут сессии горняков, как это предусматривает регламент УЕФА, были доступны журналистам. Представители СМИ могли наблюдать разминку и работу команды с мячом. Далее занятие продолжилось в закрытом формате: оранжево-черные поработали над коротким и средним прядем, провели серию игровых упражнений, а под завершение оттачивали удары по воротам. В общей сложности тренировка длилась около 1 часа.

Матч 4-го тура основного этапа Лиги конференций УЕФА «Шемрок» – «Шахтер» состоится в четверг, 27 ноября, на стадионе «Талла» в Дублине (Ирландия). Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Шемрок Роверс Шахтер Донецк Арда Туран Лига конференций Шемрок Роверс - Шахтер видео фото тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
