ВИДЕО. Шахтер прибыл в Дублин на поединок против Шемрок Роверс

Донецкий Шахтер прибыл в Дублин, где сыграет матч 4-го тура Лиги конференций против ирландского клуба Шемрок Роверс.

Ранее горняки отправились из Киева автобусом в Кишинев, откуда вылетели в Ирландию.

В донецком клубе призывают болельщиков поддержать команду вечером 27 ноября в важном еврокубковом матче.

В Лиге конференций Шахтер набрал 6 очков из 9 и занимает 10-е место среди 36 команд.

