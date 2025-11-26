Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
26 ноября 2025, 01:34 | Обновлено 26 ноября 2025, 01:37
ВИДЕО. Шахтер прибыл в Дублин на поединок против Шемрок Роверс

Матч 4-го тура Лиги конференций пройдет вечером 27 ноября

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер прибыл в Дублин, где сыграет матч 4-го тура Лиги конференций против ирландского клуба Шемрок Роверс.

Ранее горняки отправились из Киева автобусом в Кишинев, откуда вылетели в Ирландию.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В донецком клубе призывают болельщиков поддержать команду вечером 27 ноября в важном еврокубковом матче.

В Лиге конференций Шахтер набрал 6 очков из 9 и занимает 10-е место среди 36 команд.

