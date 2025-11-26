Мбаппе оформил хет-трик в ЛЧ на 29-й минуте матча. Бывало ли быстрее?
Три гола французского форварда перевернули игру в Греции против «Олимпиакоса»
Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в выездном матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
Свой третий гол в матче француз забил на 29-й минуте.
В истории ЛЧ до этого были лишь два случая, когда хет-трики были оформлены раньше этой минуты.
В 1996 году Марко Симоне в составе «Милана» уже на 24-й минуте матча оформил хет-трик в игре против «Русенборга», а в 2022 году Роберт Левандовски в составе «Баварии» – на 23-й минуте матча против «РБ Зальцбург».
3 - @KMbappe's 🇫🇷 hat-trick, completed in 29 minutes, is the third-earliest by any player in #UCL history, after Marco Simone for Milan v Rosenborg in September 1996 (24th min) and Robert Lewandowski for Bayern Munich v FC Red Bull Salzburg in March 2022 (23rd). Quickfire. pic.twitter.com/S4UsVS8dpp— OptaJose (@OptaJose) November 26, 2025
