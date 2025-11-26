Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 23:23 | Обновлено 26 ноября 2025, 23:24
Мбаппе оформил хет-трик в ЛЧ на 29-й минуте матча. Бывало ли быстрее?

Три гола французского форварда перевернули игру в Греции против «Олимпиакоса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в выездном матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

Свой третий гол в матче француз забил на 29-й минуте.

В истории ЛЧ до этого были лишь два случая, когда хет-трики были оформлены раньше этой минуты.

В 1996 году Марко Симоне в составе «Милана» уже на 24-й минуте матча оформил хет-трик в игре против «Русенборга», а в 2022 году Роберт Левандовски в составе «Баварии» – на 23-й минуте матча против «РБ Зальцбург».

Олимпиакос Пирей Реал Мадрид хет-трик статистика Килиан Мбаппе Лига чемпионов Роберт Левандовски
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
