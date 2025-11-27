Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легионер Динамо не попал в заявку на матч ЛК. Он сыграл две игры за клуб
Лига конференций
27 ноября 2025, 15:05 | Обновлено 27 ноября 2025, 15:48
Анхель Торрес перебрался в чемпионат Украины в мае, но с тех пор почти не получает игрового времени

ФК Динамо Киев. Анхель Торрес

Колумбийский вингер Анхель Торрес в очередной раз не попал в заявку киевского «Динамо» – 27 ноября подопечные Александра Шовковского сыграют на выезде против кипрской «Омонии» в матче Лиги конференций.

25-летний футболист перебрался в чемпионат Украины в мае нынешнего года, однако в сезоне 2025/26 провел на поле всего 55 минут. В августе Торрес провел один тайм против «Эпицентра» (4:1) в Премьер-лиге, а 6 ноября сыграл десять минут в еврокубках против боснийского «Зриньски».

Клуб не сообщил никакой информации о причинах отсутствия легионера. Известно, что с августа по октябрь колумбиец находился в лазарете из-за мышечной травмы. После этого вингер вернулся в строй, однако так и не получал игровой практики.

На одной из пресс-конференций наставник «Динамо» Александр Шовковский сказал, что на поле могут выйти только 11 игроков, когда пресса спросила тренера о Торресе.

Матч четвертого тура Лиги конференций «Омония» – «Динамо» начнется в 19:45 по киевскому времени.

По теме:
ВИДЕО. УАФ оценила гол Шахтера и моменты в матче Динамо с Колосом
Шэмрок Роверс – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Украинец, который играл на Кипре, рассказал, как Динамо победить Омонию
Лига конференций Омония Омония - Динамо Динамо Киев Анхель Торрес
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
