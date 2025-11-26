Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Лунин пропустил первый гол в сезоне на восьмой минуте в ЛЧ
Лига чемпионов
ВИДЕО. Как Лунин пропустил первый гол в сезоне на восьмой минуте в ЛЧ

«Реал» проигрывает «Олимпиакосу»

ВИДЕО. Как Лунин пропустил первый гол в сезоне на восьмой минуте в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

26 ноября проходит матч пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 между греческим «Олимпиакосом» и испанским «Реалом».

Игра проходит на стадионе Караискакис в Пирее.

В составе «Реала» с первых минут на поле вышел украинский голкипер Андрей Лунин, тогда как Роман Яремчук попал в заявку «Олимпиакоса», но остался в запасе.

Уже на восьмой минуте матча Лунин пропустил первый гол в сезоне. Вывел хозяев вперед португалец Шикиньо.

ВИДЕО. Как Лунин пропустил первый гол в сезоне на 8-й минуте в Лиге чемпионов

