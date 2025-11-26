ВИДЕО. Как Лунин пропустил первый гол в сезоне на восьмой минуте в ЛЧ
«Реал» проигрывает «Олимпиакосу»
26 ноября проходит матч пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 между греческим «Олимпиакосом» и испанским «Реалом».
Игра проходит на стадионе Караискакис в Пирее.
В составе «Реала» с первых минут на поле вышел украинский голкипер Андрей Лунин, тогда как Роман Яремчук попал в заявку «Олимпиакоса», но остался в запасе.
Уже на восьмой минуте матча Лунин пропустил первый гол в сезоне. Вывел хозяев вперед португалец Шикиньо.
ВИДЕО. Как Лунин пропустил первый гол в сезоне на 8-й минуте в Лиге чемпионов
