ВИДЕО. Как Лунин пропустил первый гол в сезоне на восьмой минуте в ЛЧ

26 ноября проходит матч пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 между греческим «Олимпиакосом» и испанским «Реалом».

Игра проходит на стадионе Караискакис в Пирее.

В составе «Реала» с первых минут на поле вышел украинский голкипер Андрей Лунин, тогда как Роман Яремчук попал в заявку «Олимпиакоса», но остался в запасе.

Уже на восьмой минуте матча Лунин пропустил первый гол в сезоне. Вывел хозяев вперед португалец Шикиньо.

ВИДЕО. Как Лунин пропустил первый гол в сезоне на 8-й минуте в Лиге чемпионов