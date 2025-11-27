В Англии сообщили об отчаянном шаге Мудрика, чтобы доказать невиновность

Известный британский портал Daily Mail опубликовал материал о вингере «Челси» Михаиле Мудрике, который временно отстранен из-за скандала.

По информации издания, Мудрик прошел тест на детекторе лжи, чтобы доказать, что никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества. Результаты теста подтвердили невиновность украинского футболиста.

Напомним, впервые информация о том, что в организме Михаила Мудрика обнаружены следы допинга появилась еще в середине декабря минувшего года. Однако с тех пор, как мы видим, по неизвестным причинам не были обнародованы либо же и вовсе проведены анализы пробы В, на вскрытии которой настоял футболист и его окружение. Потенциально Мудрику угрожает длительная дисквалификация – вплоть до четырех лет.