Известный украинский клуб получил 11-й трансферный бан от ФИФА
«Днепр-1» попал в список команд, которым запрещено регистрировать новых футболистов
Известный украинский клуб «Днепр-1» получил очередной трансферный бан от ФИФА. Информация о санкциях Международной федерации футбола появилась в официальном списке команд, которым запрещено регистрировать новых футболистов.
Бывший представитель Премьер-лиги получил запрет на регистрацию новых футболистов на три ближайших трансферных окна. Причина – долги перед бывшими игроками и тренерским штабом, которые ранее выступали в чемпионате Украины. Наказание вступило в силу 26 ноября.
Стоит отметить, что «Днепр-1» получил уже 11-й бан за последние два года. Против команды, которая ранее выступала в элитном дивизионе, были поданы иски от донецкого «Шахтера», полузащитника киевского «Динамо» Александра Пихаленка и многих других футболистов.
Ранее адвокат Юрий Юрченко сообщил, что хоть «Днепр-1» и снялся с соревнований, но остался аффилированным членом Днепропетровской ассоциации футбола.
«Клуб остается членом, то есть субъектом футбола, грубо говоря, под юрисдикцией УАФ, как и все действующие клубы», – сказал Юрченко.
