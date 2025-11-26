Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 ноября 2025, 17:26
ФОТО. Известный футболист женится на порнозвезде

Николя Пепе сделает предложение Тианне Трамп

ФОТО. Известный футболист женится на порнозвезде
Instagram. Николя Пепе и Тианна Трамп

Николя Пепе готовится к новому этапу в личной жизни – по информации турецкого издания Kuxzey Ekspres, форвард «Вильярреала» собирается сделать предложение актрисе фильмов для взрослых и создательнице контента OnlyFans Тианне Трамп.

Их отношения длятся более полутора лет, и, как утверждают источники, она готова принять предложение.

Новость активно обсуждают в Турции, где Пепе ранее играл за «Трабзонспор». Интерес прессы связан не только с карьерой игрока, но и с его насыщенной личной жизнью.

Тианна Трамп – это псевдоним 30-летней Кианны Нишель Джонс. После более чем десятилетия в порноиндустрии она стала звездой OnlyFans и набрала свыше 1,3 млн подписчиков. При этом близкие к модели утверждают, что она планирует завершить карьеру: «Она уйдет и станет женщиной своего дома». Сейчас Тианна активно интересуется футболом, посещает матчи Пепе и даже смотрит игры без его участия.

Для Николя это будет не первый брак. В 2017 году он женился на французской инфлюенсерке Фанни B., с которой у него двое детей, но отношения закончились в 2024 году. Уже через несколько месяцев он начал встречаться с Тианной. Турецкие СМИ уверяют: окружение футболиста считает ее «любовью его жизни». На поле Пепе выступает хорошо, однако страдает реализация – в Ла Лиге он забил лишь два гола.

Максим Лапченко Источник: Sport.es
