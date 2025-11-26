ФОТО. У экс-звезды Барселоны – трое сыновей-футболистов. Династия

Фамилия Гудьонсен вновь звучит в европейском футболе.

Эйдур Гудьонсен, бывший нападающий «Барселоны», «Челси» и «Монако», не только оставил яркий след в истории «блауграны» и выиграл Лигу чемпионов в 2009 году, но и передал футбольную генетику своим наследникам.

Его легендарный дебют за сборную Исландии в 1996 году, когда он вышел на поле вместо собственного отца Арнора, давно стал символом уникального семейного наследия.

Сегодня эстафету продолжают три сына Эйдура, и каждый из них уже заявил о себе на европейской арене.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Свейн Гудьонсен (27 лет) выступает в чемпионате Норвегии и имеет более 20 матчей за национальную сборную Исландии.

Андри Гудьонсен (23 года) считается ключевой надеждой страны. Выросший в академиях «Барселоны», «Эспаньола» и «Реала», он сегодня играет за английский «Блэкберн» и уже отметился десятком голов за сборную.

Даниэль Гудьонсен (19 лет) – новейшее открытие исландского футбола. Форвард «Мальме» дебютировал в национальной команде и стремительно прогрессирует, привлекая внимание скаутов по всей Европе.

Футбольная династия Гудьонсенов не просто продолжает существовать – она громко заявляет о себе. Отец оставил след в каталонской истории, а сыновья готовы написать собственные главы. И, судя по их пути, это лишь начало новой эпохи для исландского футбола.

По материалам Sport.es