Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. У экс-звезды Барселоны – трое сыновей-футболистов. Династия
Другие новости
26 ноября 2025, 17:09 |
1001
0

ФОТО. У экс-звезды Барселоны – трое сыновей-футболистов. Династия

Династия Гудьонсенов штурмует Европу

26 ноября 2025, 17:09 |
1001
0
ФОТО. У экс-звезды Барселоны – трое сыновей-футболистов. Династия
Sport.es. Эйдур Гудьонсен

Фамилия Гудьонсен вновь звучит в европейском футболе.

Эйдур Гудьонсен, бывший нападающий «Барселоны», «Челси» и «Монако», не только оставил яркий след в истории «блауграны» и выиграл Лигу чемпионов в 2009 году, но и передал футбольную генетику своим наследникам.

Его легендарный дебют за сборную Исландии в 1996 году, когда он вышел на поле вместо собственного отца Арнора, давно стал символом уникального семейного наследия.

Сегодня эстафету продолжают три сына Эйдура, и каждый из них уже заявил о себе на европейской арене.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Свейн Гудьонсен (27 лет) выступает в чемпионате Норвегии и имеет более 20 матчей за национальную сборную Исландии.

Андри Гудьонсен (23 года) считается ключевой надеждой страны. Выросший в академиях «Барселоны», «Эспаньола» и «Реала», он сегодня играет за английский «Блэкберн» и уже отметился десятком голов за сборную.

Даниэль Гудьонсен (19 лет) – новейшее открытие исландского футбола. Форвард «Мальме» дебютировал в национальной команде и стремительно прогрессирует, привлекая внимание скаутов по всей Европе.

Футбольная династия Гудьонсенов не просто продолжает существовать – она громко заявляет о себе. Отец оставил след в каталонской истории, а сыновья готовы написать собственные главы. И, судя по их пути, это лишь начало новой эпохи для исландского футбола.

По материалам Sport.es

По теме:
ФОТО. Известный футболист женится на порнозвезде
Мареска нашел новых Месси и Роналду. Назвал двух игроков
Форвард Челси: «Это было невероятно. Ты растешь, мечтая о таких ночах»
фото lifestyle Эйдур Гудьонсен Барселона сборная Исландии по футболу
Максим Лапченко Источник: Sport.es
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Футбол | 26 ноября 2025, 08:24 4
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа

Украинский футболист может сыграть против Романа Яремчука в Лиге чемпионов

Игрок Омонии: «Динамо совсем не легкий соперник»
Футбол | 26 ноября 2025, 16:51 0
Игрок Омонии: «Динамо совсем не легкий соперник»
Игрок Омонии: «Динамо совсем не легкий соперник»

Винни Семедо ожидает сложного матча

Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт
Футбол | 26.11.2025, 14:04
Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт
Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Футбол | 25.11.2025, 17:08
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Футбол | 26.11.2025, 05:02
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
25.11.2025, 08:43 19
Футбол
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
25.11.2025, 03:59
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
24.11.2025, 22:25 4
Футбол
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34
Бокс
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
26.11.2025, 04:42
Бокс
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
25.11.2025, 16:36 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем