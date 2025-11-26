«Сладкая булочка». Кварцяный дал прогноз на матч Омония – Динамо
Итоговый счет поединка в Никосии от авторитетного тренера удивит многих
Завтра, 27 ноября в рамках группового раунда Лиги конференций «Динамо» на выезде сыграет с кипрской «Омонией». В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua известный украинский наставник Виталий Кварцяный поделился ожиданиями от этого противостояния, назвав точный итоговый счет.
– Если «Динамо» на Кипре сыграет вничью, то большой критики не будет, – сказал Кварцяный. – На мой взгляд, это удовлетворительный результат. «Омония» – сильный оппонент. У них в активе есть достойные победы на международной арене. И не стоит забывать, что на Кипре футбол развивается быстрыми темпами. Хотя были времена, когда для «Динамо» такого рода соперник был, как сладкая булочка.
Мы переживаем за отечественные команды, особенно на международной арене. Приятно видеть победы наших клубов в Европе. Хочется, чтобы киевляне показали характер, волю к победе, поэтому мой прогноз будет оптимистичным для украинцев – 2:1.
