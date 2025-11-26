Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 05:40
КОНТЕ: «Сегодня мы оказались в действительно непростой ситуации»

Тренер Наполи поделился впечатлениями после матча с Карабахом

УЕФА. Антонио Конте

Антонио Конте поделился впечатлениями от победы «Наполи» над «Карабахом» (2:0) в Лиге чемпионов.

«Сегодня мы оказались в действительно непростой ситуации: на скамейке было всего семь игроков, среди них двое вратарей и двое молодых воспитанников.

Период непростой, и таким он остается с самого начала сезона. Когда у тебя ограниченный выбор, приходится искать альтернативные решения, принимая во внимание риск перегрузок и возможных травм.

Мы провели хорошие встречи против «Аталанты» и «Карабаха», который, напомню, сыграл вничью с «Челси» и обыграл «Бенфику» и «Копенгаген».

В Лиге чемпионов не бывает простых матчей. Я ощущал правильную энергетику команды, и уже в перерыве был уверен, что мы сможем довести игру до победы», – отметил Конте.

