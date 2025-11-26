Флик после поражения от Челси 0:3 нашел позитив в игре Барселоны

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от «Челси» (0:3) в Лиге чемпионов.

«Мы не смогли реализовать первый гол в той великолепной возможности. Далее, играя в меньшинстве (на 44-й минуте защитник каталонцев Рональд Араухо получил вторую желтую карточку) против такого «Челси», нам было действительно тяжело. Мы боролись, и я заметил позитивные аспекты, но мы слишком часто теряли контроль над мячом. Это, собственно, все, что я могу сказать.

Мы допускали потери на простых мячах и отдавали несложные неточные пасы. Все это необходимо детально проанализировать. Не могу сказать точно, сколько минут, но мы длительное время играли вдесятером. «Челси» очень хорошо работает с мячом. Это факт, который нужно признать, но в то же время следует сохранять позитивный настрой.

Будет непросто попасть в восьмерку лучших команд, однако мы приложим все усилия», – заявил Флик.