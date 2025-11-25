Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ханс-Дитер ФЛИК: «Рафинья? Мы сделали ошибку, мне больше нечего сказать»
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 10:33 |
Наставник «Барселоны» – о матче против «Челси», травмах и прогрессе Маркуса Рэшфорда

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал матч Лиги чемпионов против английского «Челси», а также поделился мнением о травме одного из лидеров – Рафиньи, который получил повреждения, когда занимался на тренажере.

«Я считаю, что «Челси» – одна из лучших команд в мире. Они прогрессируют после года революционных перемен в клубе. Они изменили команду, приобрели молодых игроков.

Мареска – фантастический тренер, который помогает раскрыть свой потенциал и играть в футбол. Смотреть их матчи – одно удовольствие. Я очень ценю то, что они делают.

Нас ждет интересный, но сложный матч. Это Лига чемпионов. Мы верим в свои силы и будем бороться против «Челси», как и в любом другом поединке.

Я не очень много читаю, но слышал, что медицинский штаб обвиняет меня из-за травмы Рафиньи. В этом случае мы допустили ошибку, поэтому он травмировался. Но такова человеческая природа. Это всё, что я могу сказать.

Для меня самое главное – его возвращение. Что касается минут и того, сколько он будет играть, пока не знаю. Он несколько раз получал травмы в этом сезоне, поэтому мы бережно к нему относимся. Я очень рад его возвращению.

В субботу он сыграл всего несколько минут в чемпионате, но мы увидели разницу. Рафинья создаёт нам пространство как с мячом, так и без него. Рад видеть его.

Рэшфорд? Я рад, что он играет за «Барселону». Я следил за ним ранее, за его карьерой, и меня впечатлили уровень игры и то, что Маркус делает в штрафной и возле ворот соперника. Он продемонстрировал свои лучшие стороны в «Барселоне», – сказал Флик.

Лига чемпионов Челси Барселона Челси - Барселона Ханс-Дитер Флик Рафинья Диас Маркус Рэшфорд
Николай Тытюк Источник: Football Espana
