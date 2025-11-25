Легендарный француз может возглавить Реал вместо Хаби Алонсо
Мадридский клуб рассматривает вариант с возвращением в чемпионат Испании Зинедина Зидана
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо может покинуть свою должность из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом сообщил испанский журналист Франсуа Гальярдо.
Королевский клуб имеет серию из трех матчей без побед – поражение от «Ливерпуля» (0:1) в Лиге чемпионов, ничьи с «Райо Вальекано» (0:0) и «Эльче» (2:2) в чемпионате.
По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес дал испанскому специалисту время до матча с «Манчестер Сити», который запланирован на 10 декабря. Алонсо будет уволен, если не исправит ситуацию в ближайших четырех матчах.
«Реал» планирует провести переговоры с легендарным французским экс-футболистом Зинедином Зиданом, который уже дважды возглавлял мадридский клуб – с января 2016 до июня 2018, а также с марта 2019 до завершения сезона 2020/21.
Зидан, который на данный момент находиться без работы, ждет приглашения от сборной Франции, однако специалист имеет теплые отношения с Пересом, поэтому может рассмотреть вариант с возвращением в Мадрид.
🚨💣 BOMBAZO MUNDIAL— François Gallardo (@F_GallardoTV) November 24, 2025
Xabi Alonso puede tener fecha de caducidad...
El partido contra el Manchester City está marcado en el calendario.
👀😯 Mientras tanto, Zinedine Zidane ‘calienta’ en la banda...
👉 El francés solo entrenaría hasta mayo.
¡Fin boom! ¡Al lío! 🤫 pic.twitter.com/dFwmbyq3Xq
