Легендарный француз может возглавить Реал вместо Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо может покинуть свою должность из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом сообщил испанский журналист Франсуа Гальярдо.

Королевский клуб имеет серию из трех матчей без побед – поражение от «Ливерпуля» (0:1) в Лиге чемпионов, ничьи с «Райо Вальекано» (0:0) и «Эльче» (2:2) в чемпионате.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес дал испанскому специалисту время до матча с «Манчестер Сити», который запланирован на 10 декабря. Алонсо будет уволен, если не исправит ситуацию в ближайших четырех матчах.

«Реал» планирует провести переговоры с легендарным французским экс-футболистом Зинедином Зиданом, который уже дважды возглавлял мадридский клуб – с января 2016 до июня 2018, а также с марта 2019 до завершения сезона 2020/21.

Зидан, который на данный момент находиться без работы, ждет приглашения от сборной Франции, однако специалист имеет теплые отношения с Пересом, поэтому может рассмотреть вариант с возвращением в Мадрид.