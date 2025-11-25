Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный француз может возглавить Реал вместо Хаби Алонсо
Испания
25 ноября 2025, 12:11 |
1265
0

Легендарный француз может возглавить Реал вместо Хаби Алонсо

Мадридский клуб рассматривает вариант с возвращением в чемпионат Испании Зинедина Зидана

25 ноября 2025, 12:11 |
1265
0
Легендарный француз может возглавить Реал вместо Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо может покинуть свою должность из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом сообщил испанский журналист Франсуа Гальярдо.

Королевский клуб имеет серию из трех матчей без побед – поражение от «Ливерпуля» (0:1) в Лиге чемпионов, ничьи с «Райо Вальекано» (0:0) и «Эльче» (2:2) в чемпионате.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес дал испанскому специалисту время до матча с «Манчестер Сити», который запланирован на 10 декабря. Алонсо будет уволен, если не исправит ситуацию в ближайших четырех матчах.

«Реал» планирует провести переговоры с легендарным французским экс-футболистом Зинедином Зиданом, который уже дважды возглавлял мадридский клуб – с января 2016 до июня 2018, а также с марта 2019 до завершения сезона 2020/21.

Зидан, который на данный момент находиться без работы, ждет приглашения от сборной Франции, однако специалист имеет теплые отношения с Пересом, поэтому может рассмотреть вариант с возвращением в Мадрид.

По теме:
Сможет ли Килиан Мбаппе дважды подряд стать обладателем трофея Пичичи?
Шанс для Лунина. У Куртуа возникли новые проблемы перед матчем ЛЧ
Кризис травм в Барселоне: На что жалуются Ямаль и Бальде
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Хаби Алонсо Зинедин Зидан Флорентино Перес назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поражение в подарок Суркису, ничья в подарок Ротаню, крупная победа Шахтера
Футбол | 25 ноября 2025, 10:46 1
Поражение в подарок Суркису, ничья в подарок Ротаню, крупная победа Шахтера
Поражение в подарок Суркису, ничья в подарок Ротаню, крупная победа Шахтера

Самые интересные события 13-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
Футбол | 24 ноября 2025, 17:10 12
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь

Дарья Квиткова показала красоту...

Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 25.11.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек
Футбол | 25.11.2025, 04:45
Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек
Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Футбол | 25.11.2025, 08:43
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
24.11.2025, 01:02
Бокс
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
24.11.2025, 07:33
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47 1
Биатлон
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
24.11.2025, 06:02
Футбол
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем