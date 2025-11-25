Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лотар МАТТЕУС: «Арсенал и Бавария – две сильнейшие команды Европы»
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 11:34 |
68
0

Лотар МАТТЕУС: «Арсенал и Бавария – две сильнейшие команды Европы»

Легенда мюнхенцев поделился ожиданиями от будущего матча

25 ноября 2025, 11:34 |
68
0
Лотар МАТТЕУС: «Арсенал и Бавария – две сильнейшие команды Европы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лотар Маттеус

Легендарный футболист Баварии Лотар Маттеус поделился ожиданиями от матча мюнхенцев против лондонского Арсенала в Лиге чемпионов.

«В среду на поле встретятся «Арсенал» и «Бавария» – две сильнейшие команды Европы. Обе команды выиграли все матчи Лиги чемпионов и уверенно лидируют в своих чемпионатах. Ни в какой другой лиге у лидеров нет такого преимущества, как в АПЛ и Бундеслиге.

Фанаты в Англии и Германии с нетерпением ждут этого поединка, ведь это главное событие Лиги чемпионов.

У «Баварии» большие амбиции. Ожидаю, что они будут играть так же, как против ПСЖ в Париже, где взяли игру под контроль с первых минут и одержали победу 2:1. «Бавария» известна своим доминированием, что они и продемонстрировали в матче с ПСЖ, позволив сопернику создать минимум моментов в первом тайме», – отметил Лотар Маттеус.

Матч Арсенал – Бавария запланирована на среду, 26 ноября. Стартовый свисток в Лондоне прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Ханс-Дитер ФЛИК: «Рафинья? Мы сделали ошибку, мне больше нечего сказать»
Энцо МАРЕСКА: «Мы сделаем все возможное, чтобы одолеть Барселону»
Жозе МОУРИНЬО: «Он способен играть на высоком уровне, даже против Аякса»
Лотар Маттеус Бавария Арсенал Лондон Арсенал - Бавария Лига чемпионов
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Футбол | 25 ноября 2025, 08:43 11
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско

Президент клуба хочет усилить тренерский штаб, но не увольнять Шовковского

В Динамо начали говорить о Вернидубе. В отношении него уже принято решение
Футбол | 25 ноября 2025, 10:33 5
В Динамо начали говорить о Вернидубе. В отношении него уже принято решение
В Динамо начали говорить о Вернидубе. В отношении него уже принято решение

В клубе ходила такая идея, но ее быстро отвергли

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
Футбол | 24.11.2025, 20:07
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 25.11.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Малиновский догнал Воронина, Миколенко обошел Заварова
Футбол | 25.11.2025, 11:13
Малиновский догнал Воронина, Миколенко обошел Заварова
Малиновский догнал Воронина, Миколенко обошел Заварова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 7
Футбол
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 12
Авто/мото
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
23.11.2025, 21:35 5
Футбол
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 45
Другие виды
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
24.11.2025, 04:30 10
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем