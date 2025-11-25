Лотар МАТТЕУС: «Арсенал и Бавария – две сильнейшие команды Европы»

Легендарный футболист Баварии Лотар Маттеус поделился ожиданиями от матча мюнхенцев против лондонского Арсенала в Лиге чемпионов.

«В среду на поле встретятся «Арсенал» и «Бавария» – две сильнейшие команды Европы. Обе команды выиграли все матчи Лиги чемпионов и уверенно лидируют в своих чемпионатах. Ни в какой другой лиге у лидеров нет такого преимущества, как в АПЛ и Бундеслиге.

Фанаты в Англии и Германии с нетерпением ждут этого поединка, ведь это главное событие Лиги чемпионов.

У «Баварии» большие амбиции. Ожидаю, что они будут играть так же, как против ПСЖ в Париже, где взяли игру под контроль с первых минут и одержали победу 2:1. «Бавария» известна своим доминированием, что они и продемонстрировали в матче с ПСЖ, позволив сопернику создать минимум моментов в первом тайме», – отметил Лотар Маттеус.

Матч Арсенал – Бавария запланирована на среду, 26 ноября. Стартовый свисток в Лондоне прозвучит в 22:00 по киевскому времени.